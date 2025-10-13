İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay’ın çadır sattığını protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 87 TİP üyesi ve iki yurttaş hakkında beraat kararı verdi.

Mahkemedeki duruşmada sanıklar savunmalarını yaparken, Türkiye İşçi Partisi MYK üyesi Can Soyer, “Ne mutlu ki bugün burada hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, zimmetimize para geçirmekten, görevimizi ihmalden, binlerce insanın canına mal olan çürük binalar inşa etmekten yargılanmıyoruz. Biz, bugün yargılandığımız davadan utanmak bir yana gurur duyuyoruz. Alnımız ak, başımız dik biçimde bu davayı çocuklarımıza anlatacağız. Ama Kerem Kınık’ın anlatacak utançtan başka bir hikayesi olmayacak” dedi.

Parti Meclisi üyesi Özgül Demir Afacan ise savunmasında, “Bu davada bizlerin değil, bu ülkenin vicdanının yargılandığını düşünüyorum. Oradaydık; çünkü depremzedeler hâlâ enkaz altındaydı, çünkü depremden bir şekilde kurtulmuş olanlar soğukta sokakta kalıyordu. Oradaydık çünkü orada olmamız gerekiyordu. Ve bununla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Erkan Baş: “Bu dava bitti mi sanıyorsunuz?”

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, beraat kararının adaletin yerini bulduğu anlamına gelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki insanlar beraat etti diye bu dava bitti mi? O hırsızlar ne olacak? Kerem Kınık ne olacak? Bu haksızlık bu adaletsizlik devam ettiği sürece bizim davamız asla bitmeyecek.”

Baş, depremin ardından yaşanan ihmalleri hatırlatarak devlet kurumlarının sorumluluğuna dikkat çekti:

“On binlerce yurttaşımız, usulsüz yapılan binalara ruhsatlar verildiği, müteahhitler denetlenmediği için hayatını kaybetti. Yıllarca halktan deprem için vergi toplayan devlet kurumları tam ihtiyaç duyduğumuz anda ortada yoktu. Bir grup alçak, halkın kendilerine emanet ettiği Kızılay’ı para kazanmak için kullandı. On binlerce insan sokaklarda titrerken Kızılay çadırlarını parayla sattı. O gün halk için oraya giden bizlere polisi gönderen devlet, bugün bu insanları beraat ettirmek zorunda kaldı.”

“Çadırları satanlar yargılanmadı bu ülkede”

Erkan Baş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımız 2,5 yıldır bu onursuzluğa karşı çıktıkları için yargılandılar. Hakim, vicdanları gözeterek beraat kararı verdi. Peki şimdi ne olacak? O hırsızlar, o sorumlular ne olacak? Kerem Kınık ne olacak? Kızılay yöneticileri ne olacak? Onları oraya atayanlar ne olacak? Bu haksızlık, bu adaletsizlik sürdükçe bizim davamız bitmeyecek.

Burada 87 arkadaşımız yargılandı, ama 87 müteahhit yargılanmadı bu ülkede. İnsanların ölümüne neden olan kamu görevlileri yargılanmadı. Çadırları satanlar yargılanmadı. Biz bu haksızlığı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Adalet ancak halk birleştiğinde, haklı olanlar yan yana geldiğinde tecelli edecek.”