Son Mühür- Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Mina Demirtaş, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

OGM Pictures yapımcılığında yeni film

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Mina Demirtaş, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği film, Amazon Prime için özel olarak çekilecek. “Yaz Evi” adı verilen yapım, güçlü hikayesiyle genç oyuncuları bir araya getirecek.

Yönetmen koltuğunda Erdem Tepegöz

Filmin yönetmenliğini, ödüllü projeleriyle tanınan Erdem Tepegöz üstlenecek. Başarılı yönetmenin kamera arkasında yer alacağı film, dram yönü ağır basan duygusal bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Genç kuşağın popüler isimleri bir arada

“Yaz Evi” sadece Mina Demirtaş’ın değil, genç kuşağın parlayan yıldızlarının da buluşma noktası olacak. Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran da filmin başrollerinde yer alacak.

Anne-kız hikayesi

Filmin merkezinde güçlü bir anne-kız ilişkisi var. Mina Demirtaş, annesi Zeynep’in (Derya Pınar Ak) gençlik yıllarına uzanan “Selin” karakterine hayat verecek.

Bu yönüyle hikaye, geçmiş ve bugün arasında duygusal bir bağ kuracak. Onur Seyit Yaran ise filmde “Sinan” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Çekimler önümüzdeki ay başlıyor

Merakla beklenen filmin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağı öğrenildi. İzleyiciler, “Yaz Evi”nin 2025 yılı içerik takviminde Amazon Prime’ın dikkat çeken yapımları arasında yer almasını bekliyor.