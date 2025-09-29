Son Mühür- Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu ile nikah masasına oturan Sitare Akbaş, evliliğinin ardından magazin gündeminde yer alan iddialar hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, evliliğinin gayet iyi gittiğini ifade ederek, yoğun iş temposu nedeniyle henüz balayına çıkamadıklarını söyledi.

“Balayı seneye yazın olacak”

Akbaş, açıklamasında tiyatro sahnesine işaret ederek şunları dile getirdi: “Henüz balayına çıkmadık. Bir tiyatromuz var ve onun tadilatına girdik. Önce evi taşıdık, şimdi tiyatro tadilatı ile uğraşıyoruz.

Bir boya ustasına dönüştüm. Balayı seneye yazın olacak.” Bu sözlerle oyuncu, özel hayatlarında önceliğin işlerine verildiğini belirtti.

Hamilelik iddialarına yanıt

Son dönemde gündeme gelen “hamile olduğu için evlendi” iddialarını kesin bir dille reddeden Sitare Akbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Değilim arkadaşlar, bir buçuk ay oldu evleneli. Olursa da mutlulukla söylerim. Evlilik güzel gidiyor, dostluğumuza bir de nikahımızı eklemiş olduk.”