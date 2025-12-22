Manisa, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı (37) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kolon kanseriyle mücadelesi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Durbay’ın ailesi, kızlarının son nefesine kadar süren belediyecilik tutkusunu ilk kez paylaştı. Anne Fatma Durbay ve baba Osman Durbay, kızlarının hastalığının en ağır evrelerinde dahi halka hizmet etmekten vazgeçmediğini, makam odasında serumu takılıyken misafirlerini ağırlayacak kadar büyük bir özveri sergilediğini dile getirdi.

Mücadele dolu bir yaşamın hazin sonu

Bir süredir amansız hastalıkla pençeleşen Gülşah Durbay, 1 Aralık tarihinde rutin kontrolleri ve tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan tahlillerde kan değerlerinde beklenmedik değişimler saptanması üzerine, tıbbi gözetim amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildi. Takip eden günlerde sağlık durumu ciddileşen ve çoklu organ yetmezliği tablosu gelişen genç başkan, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. Ancak uzman doktorların tüm çabalarına rağmen Durbay, 14 Aralık günü hayata gözlerini yumdu.

Görev aşkı hastalığından daha güçlüydü

Kızının ideallerini her şeyin üzerinde tuttuğunu belirten baba Osman Durbay, Gülşah Durbay’ın ardında yazılı bir kağıttan ziyade, dürüstlük ve halkçılık üzerine kurulu bir yönetim anlayışı bıraktığını ifade etti. Kızının kamu kaynaklarını son kuruşuna kadar halk için harcama gayesini bir hayat biçimi haline getirdiğini vurgulayan baba Durbay, "İşine olan bağı o kadar kuvvetliydi ki görevinden bir an olsun uzaklaşmayı aklından dahi geçirmedi. Vatandaşın derdine derman olmak onun için en büyük ilaçtı. Biz de ailesi olarak bu onurlu tercihinde her zaman arkasında durduk" dedi.

Serumlu makam odası ve kemoterapi pompasıyla hizmet

Anne Fatma Durbay ise kızının iyileşeceğine dair inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ve bu enerjisini belediye koridorlarına taşıdığını anlattı. Kızının kemoterapi seanslarından hemen sonra dinlenmek yerine belediyeye koştuğunu söyleyen anne Durbay, "Bazen hastanede yatması gerekiyordu ama o illaki önce eve gelip, sabahında erkenden işine giderdi. Hatta işini o kadar tutkuyla seviyordu ki kemoterapi pompası üzerinden ayrılmamışken, kolunda serum takılı halde makam odasında halkı ağırlıyor, talepleri dinliyordu" ifadeleriyle kızının fedakarlığını gözler önüne serdi.

İhmal edilen sağlık ve yarım kalan kreş hayali

Kızının sağlığını zaman zaman ikinci plana attığını hüzünle dile getiren Fatma Durbay, seçim maratonu boyunca yaşanan zorluklara değindi. Gülşah Durbay'ın ülseratif kolit rahatsızlığı bulunmasına rağmen dondurucu soğuklarda ve ateşli hastalıklar yaşarken bile sahada çalıştığını belirten anne Durbay, kızının kadınlar ve çocuklar için beslediği büyük hayalleri anlattı. En büyük arzusunun annelerin sosyalleşebileceği, çocukların ise güvenle eğitim alabileceği kreşler açmak olduğunu söyleyen Durbay, kızının 10 Kasım konuşmasındaki "Cumhuriyet demek, Manisa'nın bir köyünden çıkıp ilk kadın belediye başkanı olabilmektir" sözlerinin son büyük hitabı olduğunu hatırlattı.

Manisa’nın kızı için gelecek planları

Şu an için büyük bir yas süreci içerisinde olduklarını, ancak ilerleyen dönemlerde Gülşah Durbay’ın adını yaşatmak için kalıcı adımlar atacaklarını ifade eden aile, tüm Türkiye’den gelen taziye mesajları için teşekkür etti. Kızlarının halk tarafından bu kadar çok sevilmesinin kendileri için en büyük teselli kaynağı olduğunu belirten Durbay ailesi, onun adını taşıyan bir vakıf ya da benzeri bir çalışma ile yarım kalan ideallerini tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.