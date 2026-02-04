Son Mühür/ Beste Temel- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüzlüklere karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Sosyal medya üzerinden EGEEN (Ege Endüstri) ve JANTS (Jantsa Jant Sanayi) hisselerinde "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gözaltı var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı geniş kapsamlı borsa operasyonu, Ege Bölgesi'nin dev sanayi kuruluşlarını ve tanınmış isimlerini gündeme taşıdı. İzmir merkezli Ege Endüstri (EGEEN) ve Aydın’ın sanayi devi Jantsa (JANTS) hisselerindeki manipülasyon iddiaları, hem piyasaları hem de siyaset kulislerini hareketlendirdi.

22 şüpheliye eş zamanlı baskın

Başsavcılık bünyesindeki "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu" tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettiği değerlendirilen 22 şüpheli hedef alındı. 04.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya illerinde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Sosyal medya üzerinden "Bilgi bazlı" tuzak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan incelemeler, manipülatörlerin özellikle sosyal medya hesaplarını birer silah gibi kullandığını ortaya koydu. EGEEN ve JANTS hisselerinde yatırımcıyı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yaparak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesini ihlal ettikleri belirlenen şahısların, suçtan elde ettikleri mal varlığı değerlerini akladıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Özlem Çerçioğlu detayı

Operasyon yapılan şirketlerdeki dikkat çekici detaylarından biri ise Jantsa tarafındaki yönetim yapısı oldu. Jantsa Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda, Aydın siyasetinin en önemli figürlerinden biri olan ve geçtiğimiz dönemde CHP’den AK Parti’ye geçişiyle büyük ses getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kayınpederi Şefik Çerçioğlu oturuyor. Bu ticari ve siyasi ağın ortasındaki bir şirketin isminin böyle bir soruşturmada geçmesi, kamuoyunda yankı uyandırdı. Öte yandan 2025 yılının Ağustos ayında Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle aile şirketinin hisselerinin yükselişe geçtiği biliniyordu.

Yatırımcı kan ağlıyor: "Borcum katlandı, umudum kalmadı"

Operasyon haberi piyasalarda yankılanırken, bu hisselere yatırım yapan binlerce küçük yatırımcı sosyal medyada mağduriyetlerini dile getiriyor. Manipülatif söylemlerle hisseye yüksek fiyattan giriş yapan kullanıcıların yorumları, durumun vahametini gösterdi:

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Başsavcılık, sermaye piyasalarının güven ve istikrar içinde işlemesini sağlamak, yatırımcıların haklarını korumak amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ederken, suçtan elde edilen gelirlerin ekonomiye girişinin engellenmesi hedefleniyor.