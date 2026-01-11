Son Mühür- İzmir'in Bornova Meslek Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan D.T.'nin sınıfındaki altı kız öğrenciyi evine temizlik için götürmesinin artçı sarsıntıları sürüyor.

Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı soruşturma kapsamında görevinden geçici olarak uzaklaştırılan D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ''İnsan ticareti'' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bana komplo kurdular demişti...

Savcılıktaki soruşturmasında okul idaresini suçlayan D.T.'nin,

12 yaşındaki kızına ait elbiseleri hediye etmek için kız öğrencileri evine çağırdığını ve hakkındaki suçlamaların perde arkasında da okul yönetimi olduğunu söylediği öğrenilmişti. Okul müdürü hakkında geçmişte "kaçakçılık" yaptığı iddiasıyla resmi makamlara şikayette bulunduğunu dile getiren D.T., mevcut olayın bu şikayeti baskılamak amacıyla kurgulanmış bir komplo olduğunu iddia etmişti.

Gözaltına alınan kadın öğretmen yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşi üst düzey bürokrat...



Hakkındaki adli ve idari soruşturmaların devam ettiği D.T.'yle ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı.

D.T.'nin erkek kardeşinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bürokrat olduğu ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Dair Başkanlığı'nda Şube Müdürü olduğu belirtilen Y.T.'nin, Türkiye'nin konuştuğu D.T.'nin erkek kardeşi olduğu belirtiliyor.