Son Mühür - Göreve geldiği günden beri önemli hizmetleri hayata geçiren Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. “Tire’de kimse aç ve açıkta kalmaz” diyen Başkan Okuroğlu, ilçede ‘imece’ usulü uyguladıkları sosyal yardım modelini anlattı.

"O kapıdan giren vatandaşın her ihtiyacı karşılanıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile Tire Belediyesi bünyesinde oluşturulan Sosyal Hizmet Binası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıdadan sağlığa, yemekten kıyafete kadar birçok alanda destek sağlıyor. “İmece” usulüyle yürütülen sistem, büyük ölçüde Tireli hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta dururken belediye yalnızca personel giderlerini karşılıyor. Merkezde hazırlanan yemeklerle günlük binin üzerinde kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Başkan Okuroğlu, modeli, “O kapıdan içeri giren vatandaşın her ihtiyacı karşılanıyor” cümlesi ile özetledi.

Başkan Okuroğlu’ndan Kandemir Medya’ya özel açıklamalar

Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel, Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan ve Haber Müdürü Erkan Doğan’ı makamında ağırlayan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye derin bir ekonomik kriz yaşarken, artık sadece gelir düzeyi düşük insanlar değil her sektör ve eğitim durumundan olan insanın bu krizden etkilendiğine dikkat çeken Okuroğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemekten, sağlığıda, kıyafetten gıdaya kadar her ihtiyacının karşılandığı bir sistem oluşturduklarını söyledi.

Eski Sağlık Meslek Lisesi ihtiyaç sahiplerinin umut kapısı oldu

Tire Belediyesi’nin kendi mülkü olan ve boş halde duran Sağlık Meslek Lisesi binasını, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan belediyeye tahsisini yaptıklarını anlatan Okuroğlu, “Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp tahsinini geri aldık. Tire Belediyesi’nin kendi mülküydü. Bu binayı A’dan Z’ye yeniledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ve Eşrefpaşa Hastanesi ile de görüşme sağlayarak, binanın üst katına Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Bakım Birimi’ni getirdik. Alt katında onların araç ve şoför takviyesini biz yapıyoruz. Onlar kendi ekipleri ile kentimizde evde bakım hizmetleri sağlıyorlar. Alt katında Sosyal İşler Müdürlüğümüzü yaptım. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın kıyafet ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir önceki belediye başkanımız döneminde açılmış ama farklı bir yerde bulunan Sosyal Marketimiz vardı. O marketi de binamızın içine aldık. Arka bölümünde atölyeler bölümünde yeni bir Aşevi mutfağı hazırladık” dedi.

O kapıdan içeri giren vatandaşın her ihtiyacı karşılanıyor

“O kapıdan içeri giren ihtiyaç sahibi vatandaş, sağlık hizmeti istiyorsa sağlık hizmeti alıyor, yemek ihtiyacı varsa yemek ihtiyacını karşılıyor, erzak ihtiyacı varsa erzak kıyafet ihtiyacı varsa kıyafet desteği sağlanıyor” diyen Başkan Okuroğlu, “Buranın tüm bütçesi Tire'deki hayırsever vatandaşların bağışları ile yürüyor. Tire Belediyesi’nden neredeyse sıfır bütçe ayırıyoruz. Biz sadece personel giderlerini ödüyoruz. Şehirdeki hayırsever insanlar oraya ihtiyaç duyulan erzakları bağışlıyor. Buradan yapılan yemekle, bin kişinin üzerinde kişiye yemek dağıtımı yapılıyor” diye konuştu.

“Tire’ye iki belediye kreşi açtık, Ortak Yerel Hizmetler Müdürlüğü kurduk”

Tire’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile iki kreş açıklarını anlatan Başkan Okuroğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN’dan bir talebimiz oldu. Verem Savaş Derneği’ne ait bir restoranyon çalışması yaptık. Bu çalışmayı Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Tire’de iki tane kreş açıldı. Tire’de yaşayan insanların yaklaşık 150 çocuğumuz, aylık 4 bin TL gibi bir ücretle faydalanabiliyorlar. Hem ailelere ekonomik destek hem de annelerin çalışma hayatına kanalize olmasını sağlıyoruz. Ortak akıl sürecini Tire’de yönetmek üzere ‘Ortak Yönetim Birimi’ oluşturduk. Cemil Başkanımızla görüşmelerimiz sonucu bir adım attık. İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanlarında karışıklıklar yaşanıyordu. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız yetki alanlarını tam olarak bilemedikleri için ilçe belediyesine mi, büyükşehire mi başvuracaklarını bilmiyorlardı. Restore edilen binayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Ortak Yerel Hizmetler Müdürlüğü olarak iki hizmeti ortak çatı altında topladık. Tire Belediyemizin zabıta biriminden bir arkadaşımız var, İZSU’dan bir arkadaşımız var. Tire Belediyesi’nin de bir veznesi var. İş arayan arkadaşlar da buradaki Kariyer Merkezi’ne başvuruyor. Herhangi bir talebi olan vatandaş belediyede başkanlık makamına gelmeden, isterse emlak vergisini, isterse su faturasını ödeyebiliyor. Ya da zabıtaya başvurabileceği bir dilekçeyi verebiliyor. Diğer ihtiyaç duyacağı her şeyi bu müdürlükten ulaşmış oldu. Bu da bir ilk oldu. Bundan sonraki süreçte de hedeflerimiz var”

Tire’ye İZTAŞIT geliyor!

Tire’ye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir ulaşım uygulaması olan İZTAŞIT hizmetinin getirilmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Okuroğlu, şunları söyledi, “İnsanların her ihtiyaç duyduğu şeyi ona götüremeyebiliriz. Ama ulaşımla insanları bir yere ulaştırarak hizmeti almasını sağlayabiliriz. Bu amaç doğrultusunda Şehiriçi Dolmuş Hatları Kooperatifi, Selçuk Dolmuş Hatları Kooperatifleri ile görüşmelerimizi sağladık. Süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İZTAŞIT sürecinde bulunmak istiyoruz . Bu hizmeti şehir içinde ve yakın ilçelerdeki ulaşımı toplu ulaşıma çevirebilirsek kent içi trafik de azalmış olacak”