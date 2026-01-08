Son Mühür - Kız isteme törenleri, uzun yıllar boyunca aynı kalan geleneksel sorularla anılırken son dönemde farklı bir yöne evriliyor. Geçmişte “Geçimini sağlayabilecek misin?” ve “Kızımı mutlu eder misin?” gibi soruların sorulduğu bu özel günde, artık bazı ailelerin damat adaylarından yasaklı madde kullanmadıklarını gösteren test sonuçları istediği görülüyor.

Giderek yaygınlaştığı belirtilen bu uygulama, toplumda farklı tepkilere yol açtı. Bazı vatandaşlar, “İki oğlum, iki kızım var. Ben olsam ben de isterdim” diyerek ailelerin talebini doğal karşılıyor; bazıları ise bunun ciddi bir güvensizlik göstergesi olduğunu öne sürüyor. Test talebini kabul edilemez bulan aile büyükleri, “Böyle bir şart konulursa o evliliğe baştan karşı çıkarım” görüşünü dile getiriyor. Öte yandan bazı vatandaşlar, damat adayında aranan temel niteliklerin değişmediğini savunuyor. “Damatta üç kriter var: Akıllı olacak, çalışkan olacak, temiz olacak” diyen bir kişi, akıllı bir insanın zaten bu tür alışkanlıklara yönelmeyeceğini belirterek test talebini gereksiz bulduğunu ifade etti. Genç kızların büyük bir kısmı ise ailelerinin kendilerine güvendiğini belirtiyor. “Babam bana güvenir” diyen gençler, kız isteme töreninde böyle bir talebin gündeme gelmeyeceğini düşünüyor.

Damatların tepkisi

Damat adayları arasında ise görüşler ikiye bölünmüş durumda. Bazı adaylar, böyle bir talebin kendilerini rencide edeceğini ve ilişkiye zarar verebileceğini düşünürken, diğer adaylar kız babalarının hassasiyetini anlayışla karşılıyor. Bu gruptaki damat adayları, “Bu, babaların en doğal hakkı” diyerek test talebini normal bulduklarını belirtiyor.