Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündeme gelen çakarlı araç görüntülerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda uygulanan yaptırımları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan işlemler kapsamında, yasa dışı şekilde iki aracına çakar taktırdığı belirlenen sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu.

İki araç trafikten men edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, çakarlı araçların sahibinin H.A. olduğu tespit edildi. Söz konusu iki araç, 30’ar gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüye toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mevzuata aykırı kullanıma ceza

Yetkililer, sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldığını bildirdi. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılması ve kullanılması nedeniyle cezai yaptırımların uygulandığı belirtildi.

Caydırıcı düzenlemelerin etkisi

Bakan Yerlikaya, 2024 yılının sonunda yasa dışı çakar kullanımına ilişkin yasal düzenlemede değişikliğe gidilerek daha caydırıcı cezaların hayata geçirildiğini hatırlattı. Son bir yıl içinde çakar denetimlerinin yüzde 338 oranında artırılmasına rağmen, yasa dışı kullanımın yaklaşık yüzde 87 azaldığı ifade edildi.

Yeni teklifte de sert önlemler var

Açıklamada, elde edilen istatistiki verilerin caydırıcı cezaların trafik kuralı ihlallerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyduğu vurgulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi’nde de benzer şekilde ağır ve caydırıcı yaptırımların yer alacağı bildirildi.