Nevşehir’in merkez Emek Mahallesi’nde bulunan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde çıkan kavga faciayla sonuçlandı. İddiaya göre, kız arkadaş meselesi nedeniyle 15 yaşındaki F.A. ile 14 yaşındaki M.M.K. arasında tartışma yaşandı.

Göğsünden bıçaklandı

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.M.K., yanında taşıdığı bıçakla F.A.’yı göğsünden yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Nevşehir’deki hastaneye ulaştırılan F.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay, mahallede büyük üzüntüye yol açarken, okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Zanlı suç aletiyle yakalandı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli M.M.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Üzerindeki suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan çocuk, adli tabiplikteki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.