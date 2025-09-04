Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Berk Alkan, boşanma aşamasındaki eşi C.A.’nın babasının evine gelerek 3 yaşındaki kızıyla vakit geçirmeye başladı. Ancak henüz belirlenemeyen nedenle kayınpederi İlhami A. ile tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İlhami A., evde bulunan pompalı av tüfeğiyle Alkan’a ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alkan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alındı

Alkan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kayınpeder İlhami A., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.