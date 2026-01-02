Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege bölgesinde yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir başta olmak üzere Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların, günlük yaşamı olumsuz etkileme riski bulunuyor.

Sağanak yağış sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji yetkilileri, Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de sağanak yağışların etkisini artıracağını bildirdi. Özellikle sabah saatlerinden sonra yağışların şiddetini yükseltmesi ve kısa sürede yoğun miktarda yağış bırakması bekleniyor.

Sel ve su baskını riskine dikkat

Uzmanlar, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Alçak kesimlerde yaşayanların ve sürücülerin daha dikkatli olması istendi.

Hangi iller etkilenecek?

Uyarıya göre, kuvvetli sağanakların özellikle İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, açık alanlarda bulunacak vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak planlama yapmalarını öneriyor.

Yetkililerden uyarı: Tedbirli olun

Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmalarını isterken, yerel yönetimlerin de gerekli önlemleri alması gerektiğini bildirdi.