Son Mühür / Emine Kulak – İzmir’in Buca ilçesi bir kez daha kanlı bir olayla gündeme geldi. Bucalıların uzun yıllardır dinlenme ve sosyal alan olarak kullandığı Buca Gölet’te, 31 Aralık gecesi meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Gölet otoparkında silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, Gölet’in otoparkında yaşanan olayda “Muzo” lakabıyla tanınan bir kişi kafasına tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Talihsiz şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cinayetin ardından T.Ç. isimli şüphelinin kaçtığı ve kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Siyasi bağlantı iddiaları gündemde

Olayın ardından kamuoyunda yankı uyandıran bazı iddialar da gündeme geldi. T.Ç.’nin CHP’ye yakın bir isim olduğu, son kongre sürecinde CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’ya destek verdiği ve sonrasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tercihiyle Gölet’teki işletmenin idaresini aldığı ileri sürüldü.

“Kongre’de Kaya’ya destek veren isimlerden biri” iddiası

Öte yandan, Çağdaş Kaya’nın listesinden CHP İl Delegesi seçilen T.Ç.’nin, CHP’de İl Başkan adayını belirlemek amacıyla İl Başkanlığı’nda Genel Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sırasında binayı basarak Çağdaş Kaya lehine slogan atan isimlerden biri olduğu da iddialar arasında yer aldı.

İddialara Kaya’dan sert yanıt

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ise tüm iddiaları sert bir dille reddetti. Kaya, “Bu kişi bizim parti üyemizdi ancak 4-5 ay önce istifa etti. Parti üyesiydi diye bana yakın olduğu iddia edilemez. Cinayeti benimle birlikte mi işledi? Benimle hiçbir ilgisi yok. Ben CHP Buca İlçe Başkanıyım, bu olayla hiçbir alakam yok” ifadelerini kullandı.