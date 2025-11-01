Son Mühür/ Merve Turan - Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi, 2025 yılı Ekim ayı olağan toplantısını Balçova’da gerçekleştirdi. Başkanlığını Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yaptığı toplantıya, birliğe üye belediyelerin başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda birliğe yeni katılım talepleri görüşülerek karara bağlandı, 2026 yılı çalışma planı ve mali bütçe tasarısı değerlendirildi. Komisyon raporlarının okunmasının ardından yeni dönem projeleri ve iş birlikleri ele alındı.

“Birlikte geliştirdiğimiz vizyonu bölgeye yayıyoruz”

Konuşmasında birlik ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkan Ahmet Aras, şu ifadeleri kullandı: “Birlikler, bölgesel kalkınmanın anahtarıdır. Belediyeler birbirinden öğrenerek güçlenir. Ortaya koyduğumuz her başarıyı ortaklaştırarak bölgeye yayıyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği artık ulusal ölçekte büyüyen bir ağdır.” Aras, bilimsel temelli çalıştaylarla bölge sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

“Yerel yönetimler ve merkezi yönetim bir bütündür”

Belediyelerin artan sorumluluklarına rağmen azalan bütçelere dikkat çeken Aras, şu değerlendirmeyi yaptı: “Belediyeler, kreşten huzurevine, öğrenci yurdundan sosyal desteklere kadar her alanda hizmet veriyor. Kent yoksulluğuyla mücadelede büyük sorumluluk alıyoruz. Yerel yönetimler ve merkezi yönetim bir bütündür, birlikte çalışmak zorundayız.”

“Kentlerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Yerel yönetimlerin geleceği şekillendirdiğini vurgulayan Aras, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Afetlere dayanıklı, iklim dostu, adil ve üretken kentler inşa etmek için çalışıyoruz. Kadınların, gençlerin ve çocukların yaşamın merkezinde olduğu, kültürü ve tarihi geleceğe taşıyan, doğayla uyumlu şehirler kurmak önceliğimiz. Biz günü kurtaran değil, yarını kuran işler için ortak akılla çalışıyoruz.”