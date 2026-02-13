Son Mühür / Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki ihracatçı birlikleri, 2025 yılı olağan ve seçimli genel kurul takvimini resmen ilan etti. Mart ayının ortasında başlayıp nisan ayı sonuna kadar sürecek genel kurul maratonunda, birliklerin bir yıllık faaliyet performansı masaya yatırılacak; bilanço ve gelir-gider tabloları görüşülecek, 2026 bütçeleri oylanacak ve yeni dönem yönetimleri belirlenecek. Aynı toplantılarda birlikleri Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda temsil edecek delegeler de seçilecek.

Genel kurulların büyük bölümü Alsancak’taki Ege İhracatçı Birlikleri hizmet binasında yapılacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirecek. İlk toplantılarda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, genel kurullar ilan edilen ikinci tarihlerde kesin olarak yapılacak.

İşte ilan edilen genel kurul takviminin tamamı!

Takvime göre Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin temsilci bildirimleri için son tarih 13 Mart 2026 saat 17.30 olarak belirlenirken, ilk genel kurul toplantısı 1 Nisan 2026 günü saat 15.00’te, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 2 Nisan 2026 günü yine saat 15.00’te Alsancak’taki Ege İhracatçı Birlikleri binasında yapılacak. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde ise temsilci bildirimleri 19 Mart 2026 saat 13.00’e kadar alınacak; ilk toplantı 7 Nisan 2026 saat 15.00’te, ikinci toplantı 8 Nisan 2026 saat 15.00’te aynı adreste gerçekleştirilecek.

Zeytin, mobilya ve tütün birlikleri

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin temsilci bildirim süresi 19 Mart 2026 saat 13.00’te sona erecek; birliğin ilk genel kurul toplantısı 8 Nisan 2026 saat 10.00’da, ikinci toplantısı ise 15 Nisan 2026 saat 14.00’te yapılacak. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde temsilci bildirimleri 23 Mart 2026 saat 17.30’a kadar yapılabilecek; ilk toplantı 9 Nisan 2026 saat 14.00’te, ikinci toplantı 10 Nisan 2026 saat 14.00’te düzenlenecek.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği için temsilci bildirimlerinin son tarihi 23 Mart 2026 saat 17.30 olarak ilan edilirken, ilk genel kurul 9 Nisan 2026 saat 10.00’da, ikinci genel kurul ise 14 Nisan 2026 saat 10.00’da yapılacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde temsilci bildirimleri 24 Mart 2026 saat 17.30’da sona erecek; ilk toplantı 10 Nisan 2026 saat 10.00’da, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 13 Nisan 2026 saat 14.00’te Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek.

Hazırgiyim, tekstil ve kuru meyve birlikleri

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde temsilci bildirimlerinin son tarihi 30 Mart 2026 saat 17.30 olarak belirlenirken, ilk genel kurul 16 Nisan 2026 saat 16.00’da, ikinci genel kurul 17 Nisan 2026 saat 16.00’da yapılacak. Aynı tarihte temsilci bildirim süresi sona erecek olan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise ilk toplantısını 16 Nisan 2026 saat 14.00’te, ikinci toplantısını 17 Nisan 2026 saat 14.00’te gerçekleştirecek.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde temsilci bildirimleri 3 Nisan 2026 saat 17.30’a kadar yapılabilecek; ilk genel kurul 20 Nisan 2026 saat 14.00’te, ikinci genel kurul 21 Nisan 2026 saat 14.00’te düzenlenecek. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği için temsilci bildirimlerinin son tarihi yine 3 Nisan 2026 saat 17.30 olarak ilan edilirken, ilk toplantı 21 Nisan 2026 saat 11.00’de, ikinci toplantı 22 Nisan 2026 saat 11.00’de yapılacak.

Deri ve yaş meyve-sebze ile devam edecek

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde temsilci bildirimleri 10 Nisan 2026 saat 17.30’da sona erecek; ilk genel kurul 27 Nisan 2026 saat 14.00’te, ikinci genel kurul 28 Nisan 2026 saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Genel kurul takviminin son toplantısı ise Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde yapılacak. Bu birlikte temsilci bildirimlerinin son tarihi 10 Nisan 2026 saat 17.30 olarak belirlenirken, ilk toplantı 29 Nisan 2026 saat 15.00’te, ikinci toplantı 30 Nisan 2026 saat 15.00’te yapılacak.