Tarıma elverişli toprakları ve uygun iklim koşullarıyla süs bitkileri sektörünün başkenti konumuna yükselen İzmir, 12 bin 500 dekar alanda yıllık 214 milyon adetlik kesme çiçek üretimiyle dikkat çekiyor. Bu dev üretimin lokomotifi ise Menderes ilçesi. Türkiye'nin kesme gül üretiminde ilk sırada yer alan ilçe, yıllık ortalama 24,6 milyon adetlik gül yetiştiriciliğiyle 'sevginin başkenti' unvanını koruyor.

25 MİLYON DAL GÜL TÜRKİYE'YE DAĞILIYOR

Sevgililer Günü öncesi bölgedeki seralarda mesai iki katına çıktı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in kesme çiçek üretiminde stratejik bir noktada olduğunu belirterek, özellikle Menderes'teki örtü altı alanların bu üretimde başı çektiğini vurguladı. Şahin, 'Ülke genelinde ilçe bazında bakıldığında Menderes ilk sırada yer alıyor. İzmir genelinde yıllık yaklaşık 25 milyon dal gül üretiliyor. Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel dönemlerde bölgedeki ekonomik hareketlilik zirve yapıyor' dedi.

DEMETİ MEZATTA BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Menderes'te 37 yıldır üretim yapan Mehmet As, kardeşleriyle birlikte işlettikleri 15 dekarlık serada Eylül ayından bu yana 14 Şubat'a hazırlandıklarını belirtti. Budama, gübreleme ve bakım süreçlerinin ardından Şubat ayında kesim yaptıklarını ifade eden As, ürünlerin kooperatifler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi. Fiyatlara da değinen üretici, 20 gülden oluşan demetlerin mezatlarda kalitesine göre 500 ila 1000 lira arasında alıcı bulduğunu, bu durumun üreticiye can suyu olduğunu ifade etti.