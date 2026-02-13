Son Mühür/ Merve Turan - Yoğun yağışlarda sık sık su birikintilerinin oluştuğu Menemen Türkelli Mahallesi’nde, Çanakkale Karayolu bağlantısını da kapsayan bölgede yağmur suyu hattı imalatı başlatıldı. İZSU’nun öz kaynaklarıyla yürütülen proje kapsamında, bölgedeki kronik altyapı sorununun kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Çalışmanın yüzde 40’ı tamamlandı

İZSU İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı Menemen Teknik Şube Müdürü Murat Molva, yoğun trafik ve yaya hareketliliğine rağmen çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü belirtti. Projenin 15’inci gününde imalatın yaklaşık yüzde 40’ının tamamlandığını kaydeden Molva, hattın devreye alınmasıyla Türkelli Mahallesi çevresi ile Çanakkale Karayolu bağlantısında yıllardır yaşanan yağmur suyu birikimi ve buna bağlı ulaşım sorunlarının sona ereceğini ifade etti.

Mahalleden Büyükşehir’e teşekkür

Menemen Yıldırım Mahallesi Muhtarı Mine Özcan, yürütülen çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını vurguladı. Uzun yıllardır yaşanan gölleşme sorununun bu projeyle net ve kalıcı biçimde çözüldüğünü belirten Özcan, İZSU yöneticilerine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti.

775 dönümlük alan güvence altına alındı

Havza planları doğrultusunda yürütülen projeyle yaklaşık 775 dönümlük alanda oluşan yağmur suları toplanarak, 1000 ve 1400 milimetre çapındaki beton borular aracılığıyla Azapkan Deresi’ne güvenli şekilde iletilecek. Çalışma kapsamında muayene bacaları ve yağmur suyu ızgaraları da inşa ediliyor. İmalat süreci, trafik ve yaya sirkülasyonu dikkate alınarak planlanırken, günlük yaşam ve ticari faaliyetlerin en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.