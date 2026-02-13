İzmir’in Bayındır ilçesinde, 10 yıl aradan sonra Ülkü Ocakları yeniden faaliyetlerine başladı. Yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programa siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geniş katılımlı açılış

Açılış töreninde, Ülkü Ocakları İzmir İl Teşkilat Başkanı İbrahim Dumanlı ve il yöneticilerinin yanı sıra ilçe ocak başkanları da hazır bulundu. Programa ayrıca MHP Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Karakaya ve yönetimi, MHP Bayındır Belediye Meclis Üyesi ve Kızılay İlçe Başkanı Osman Kadan, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir ile çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bayındır Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Siviş ve Hastane Müdürü Taner Öztenli, Bayındır Emniyet Müdürü Özgür Dinç, Bayındır Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, İlçe Sağlık Müdürü Dilşad Malkoç, İlçe Tarım Müdürü Hasan Peynirci ve Gençlik ve Spor Müdürü Erdal İnce de törende yer aldı. Siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve davetliler de açılışa iştirak etti.

Program dualarla başladı

Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duaların ardından kurdele kesilerek Ülkü Ocakları’nın yeni hizmet binası resmen açıldı.

“Karakterli bir nesil inşa etmek hedefimiz”

Törende konuşan Bayındır Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Dağlıoğlu, 10 yıllık aranın ardından teşkilatın yeniden açılmasının ilçede önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Dağlıoğlu, açılışın yalnızca fiziki bir mekânın faaliyete geçmesi anlamına gelmediğini belirterek, gençlerin ahlaki ve kültürel değerlerle yetişmesini amaçladıklarını söyledi.

Dağlıoğlu, gençliğin hem çağın gerekliliklerine hakim hem de milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.

“Milli şuurun merkezi”

Ülkü Ocakları İzmir İl Teşkilat Başkanı İbrahim Dumanlı da konuşmasında açılışın sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Dumanlı, uzun bir aranın ardından yeniden faaliyete geçen teşkilatın, gençlerin milli bilinçle yetişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Dumanlı, Ülkü Ocakları’nın disiplinli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir gençliğin yetiştirilmesini hedefleyen bir yapı olduğunu belirterek, yeni dönemin Bayındır için hayırlı olmasını temenni etti.