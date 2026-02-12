Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 kişi hakkında verilen tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, tahliye kararının usule uygun olduğuna hükmetti.

Üst mahkeme savcılığın itirazını değerlendirdi

Zeydan Karalar ile birlikte 5 kişi hakkında verilen tahliye kararına yönelik yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından incelendi. Dosyayı ele alan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz sürecini hukuki çerçevede değerlendirdi.

Yapılan inceleme sonucunda mahkeme, tahliye kararının usule uygun olduğuna kanaat getirerek savcılığın itirazını reddetti.

Tahliye kararının gerekçesi yerinde bulundu

Savcılığın başvurusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmıştı. Ancak dosyayı değerlendiren mahkeme, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının gerekçesini “yerinde” buldu.

Bu değerlendirme doğrultusunda itirazın reddine karar verildi ve tahliye kararı kesinleşmiş oldu.

Tahliyesi kesinleşen diğer isimler

Kararla birlikte tahliyesi kesinleşen diğer 5 kişinin isimleri de açıklandı. Tahliye edilenler şöyle:

Mehmet Ataş

Ali Fırat Baycan

Cem Alper Akyüz

Mert Çelik

Müzeyyen Karakaş

Mahkemenin ret kararıyla birlikte söz konusu isimler hakkında verilen tahliye kararı kesinlik kazanmış oldu.