Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğa ile iç içe bir yürüyüşle sona erdi. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hafta boyunca düzenlenen programlara yoğun ilgi gösteren Çiğlililer, yürüyüş ile hem spor yapma hem de Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu paylaşma fırsatı buldu.

9 kilometrelik parkur

Evka 6 son duraktan başlayan yürüyüşte katılımcılar, yaklaşık 9 kilometrelik parkuru birlikte tamamladı. Türk bayraklarıyla doğaya karışan kalabalık, Cumhuriyet ruhunu bir kez daha yaşattı.

“Atatürk’ün izinden yürüyen bir kentiz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi “Cumhuriyetimizin 102. yılını, halkımızla birlikte doğanın kalbinde tamamladık. Bugün attığımız her adım, Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızın bir sembolü. Biz, Atatürk’ün izinden yürüyen bir kentiz. Cumhuriyetin ışığıyla birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara yürüyoruz.”