Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, soğuk kış günlerinde pazaryerlerinde tezgâh açan esnafa ücretsiz çorba ikramında bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde satış için tezgâh başına geçen esnafa destek olmayı amaçlayan uygulama, pazarcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sabahın seherinde pazaryerinde bulunan esnafla bir araya gelen Çulhaoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Pazarcı esnafının gün ağarmadan, soğuk ve zaman zaman yağışlı havalarda çalıştığını hatırlatan Çulhaoğlu, bu desteğin yalnızca bir ikram olmadığını vurguladı.

“Bu sadece çorba değil, dayanışma mesajı”

Çulhaoğlu, yapılan çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Sabahın ayazında dayanışma ile gönülleri ısıtmak istiyoruz. Pazarcı esnafı gün ağarmadan, soğuk havalarda, kimi zaman yağış altında tezgâhın başına geçiyor. Bu sadece bir ikram değil, dayanışmamızı pekiştiren güzel bir jest. Bu şekilde üyelerimize ‘yanındayız’ mesajı vermek, esnafın moralini yükseltmek amacındayız.”

Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın esnaf için bir çatı olduğunu ifade eden Çulhaoğlu, odanın yalnızca resmi bir yapı olmadığını da dile getirdi. “Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin evidir, sığınağıdır. Esnafın derdinin dinlendiği, sevincinin paylaşıldığı, zor günlerinde yalnız bırakılmadığı bir çatıdır.”

“Esnaf en çok yalnız olmadığını bilmek ister”

Ekonomik koşulların esnaf üzerindeki baskısını hatırlatan Çulhaoğlu, artan maliyetlere dikkat çekti. Esnafın yükselen giderleri ürün fiyatlarına tam anlamıyla yansıtamadığını ve kazancın giderek daraldığını belirten Çulhaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Maliyetler artıyor, esnaf bunu sattığı ürüne tam anlamıyla yansıtamıyor ve kazancı daralıyor. Böyle zamanlarda esnafın en çok ihtiyaç duyduğu şey, yalnız olmadığını bilmektir.”

Oda olarak sahada olduklarını vurgulayan Çulhaoğlu, Ahilik geleneğine işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak, yönetim kurulumuzla birlikte sahadayız, esnafımızın yanındayız. Ahilik geleneğinden gelen bu anlayışı bir görev değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz.”