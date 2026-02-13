Son Mühür/ Osman Günden- Urla’da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’e yönelik olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek sert açıklamalarda bulundu. Tugay, kente yönelik eleştirilerin bilinçli biçimde çarpıtıldığını vurgulayarak, İzmir’e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı: “Dışarıdan bakan insan İzmir yanıyor, yıkılıyor sanır. Biz şehrin her tarafındayız. İzmir’e çamur atmaya, İzmir’i karalamaya ‘siyaset’ diyen birileri var. Memleketin her şehrine, Avrupa’nın şehirlerine gidiyorum. Oralarda görüyorum; trafik, susuzluk, kirlilik gibi sorunlar bazen çok daha ağır şekilde var. Gerçek İzmirliler bilir. İzmir altındır, mücevherdir, çok kıymetlidir. Denizi, toprağı, ağacı, insanı ayrı güzeldir. Biz bu şehre aşık insanlarız. Birilerinin birilerine ders verir şekilde itiraz etmesi lazım. ‘Bizi karalamayı, yalan ve iftiralarla bu şehri kötü göstermeyi bırakın. Biz şehrimize sahip çıkarız, çıkıyoruz ama yaşadığımız şehrin ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz’ demesi ve bu duruşu sergilemesi lazım.”

Urla’da muhtarlar masada

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’nın 37 mahalle muhtarıyla Urla Belediyesi tesisinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve bürokratlar katıldı. Başkan Tugay, muhtarları tek tek dinleyerek mahallelerin talep ve önerilerini aldı.

“Önümüzü kapatsalar da çalışmaya devam edeceğiz”

Toplantıda belediyenin yaklaşımını net sözlerle ortaya koyan Başkan Tugay, hizmet üretmekten vazgeçmeyeceklerini şu ifadelerle dile getirdi: “Tabii ki sorunlar var, yapılacak işler var ama şunu unutmayalım; biz bütün gücümüzle, imkânımızla hizmet etmek için buradayız. Bundan sonra da böyle olacak. Bazen bazı yerlerde birileri bilerek önümüzü kapatacak ama ne olursa olsun biz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmadan hiçbir şeyin olma ihtimali yok.”

“Bana güvenenlere mahcup olmamak en büyük korkum”

Göreve İzmir halkının oylarıyla geldiğini hatırlatan Başkan Tugay, sorumluluk anlayışını ve mücadele kararlılığını şu sözlerle ifade etti: “Bana güvenenlere mahcup olmak hayattaki en büyük korkumdur. Nerede yanlış, eksik varsa onunla ilgili gerek belediye içinde gerek belediye dışında gücüm yettiğince mücadeleye devam edeceğim. Kişisel beklentim yok. Bu şehirde yaşayan herkes benim komşum, akrabam, kardeşim, ailem.”

Tugay, birlik ve dayanışma çağrısını da şu ifadelerle sürdürdü: “Siz kendinize inanın; mahallenize, şehrinize, belediye başkanlarınıza, belediye çalışanlarına inanın. Kim yanlış yaparsa önünde kaya gibi durun. Kimsenin önünde eğilmeyin. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece işlerin iyiye gideceğini unutmayın.”

Urla’da drone ile ilaçlama uygulanacak

Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Tugay, sineklerle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Tugay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sineklerle mücadele için ekip ve çalışmalarımızı artırdık. Urla’nın geniş bir alanı var. Özellikle kendi haline bırakılmış havuzlarda sorun yaşanıyor. Geçen yıl drone ile ilaçlamaya başladık. Pamucak, Sasalı, Çiğli’de etkili sonuçlar aldık. Urla’yı da bu kapsamda drone ile ilaçlanacak bölgeler arasına aldık.”

“Bugüne ve bugünden de geleceğe bakacağız”

Kentlerin geleceğinin planlama ile şekillendiğini vurgulayan Başkan Tugay, İzmir’in karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “İzmir, 1296 mahalle ve 30 ilçeye sahip büyük bir şehir. Büyük şehirlerin sorunları olur. 50-60 yıl önceden bazı şeyler planlanmış olsaydı daha iyi olurdu ama bu sadece İzmir’e özgü değil. Biz bugüne ve bugünden de geleceğe bakacağız. Kuraklık gerçeğini görmezden gelemeyiz. Altyapıdan ulaşıma, şehrin büyüme alanlarına kadar her konuda planlı hareket etmek zorundayız.”

Urla’da asfalt ve kilit parke için şantiye planı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise ilçede yürütülen altyapı çalışmalarına değinerek şu ifadeleri kullandı: “İZSU tarafından 30 yıllık altyapı hatları değiştiriliyor. Farklı kurumların kazıları nedeniyle bozulan yollar için, şehir trafiğini işgal etmeden otoyol çıkışlarına yakın bir bölgede yarımada şantiyesi planladık. Asfalt plenti ve kilit parke üretim tesisi imalata başlayacak. Yaz sonuna kadar Urla’da tamir edilmemiş bir yer kalmayacak, bir çukur dahi bırakmayacağız.”