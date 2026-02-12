Son Mühür- Sadece Buca'nın değil İzmir siyasetinin etkili bir siyasi figürü olan Çağdaş Kaya, Özgür Özel'in liderliğindeki MYK'dan çıkan kararla koltuğunu kaybetmişti.

Görevden alınma yazısı kendisine tebliğ edilmeden istifasını sunan Çağdaş Kaya'nın halefi kim olacak sorusu, CHP içinde bile bazı kesimlerin sürpriz gördüğü bir isim olan Suat Bulut oldu.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in iki gün süren İzmir mesaisinin ardından İl Başkanı Çağatay Güç, Buca'da Ufuk Mahallesi delegesi olan Suat Bulut'un Buca İlçe Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.



Suat Bulut kimdir?



İzmir'in en kalabalık ilçesinde kesintisiz olarak 17 yıldır iktidarda olan CHP'nin Buca İlçe Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Suat Bulut,

''2012'den bu yana CHP'de siyaset yapan, üst üste delege olmuş, bugüne kadar bir gün bile partisine küsmemiş birisiyim'' sözleriyle kendini tanıtıyor.



Yeni dönemin yol haritası belli mi?



Mevcut ilçe yönetimiyle yola devam edecek olan Suat Bulut ilçe yönetimiyle ilk kez önümüzdeki Salı günü bir araya geleceğini duyurdu.

Görev dönemi boyunca 24 saat, gece gündüz demeden ve hiç durmadan çalışma sözü veren Suat Bulut,

''Buca'da partimizin bayrağını dalgalandırmaya devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Herkesi baba ocağımıza çayımızı kahvemizi içmeye bekliyoruz. Onlar gelmezlerse çayı koysunlar, biz geliyoruz''' çağrısında bulundu.



Çağdaş Kaya'yla görüştüm...



Selefi Çağdaş Kaya'nın Buca'ya ve CHP'ye önemli katkılar yaptığına işaret eden Suat Bulut,

''Bu süreçte Çağdaş Kaya'yla da görüştüm. Kendisinin desteği olacak'' mesajı verdi.



Buca Belediyesi'nde görev aldı mı?



Erhan Kılıç'ın belediye başkanlığı görevinde Buca Belediyesi Spor Kulübü'nde yönetim kuruluna yazıldığını ancak hiçbir ücret almadan bu görevden ayrıldığını belirten Suat Bulut, '

'Kısa bir süre Buca Belediyesi iştiraki Üzümkent şirketinde yönetim kurulu olarak görev yaptım, ancak oradan da istifa edeli çok uzun süre oldu'' bilgisini paylaştı.

