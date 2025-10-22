Son Mühür- Son dönemde başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı “Eşref Rüya” dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yönlendirdi. Bölüm başına 3 milyon 500 bin lira aldığı öğrenilen Ulusoy, doğayla iç içe bir yaşam için Lüleburgaz’da köy evi satın aldı.

Doğal ve rustik tarzda yeni yaşam alanı

35 yaşındaki oyuncunun iki katlı evi, doğal malzemelerin öne çıktığı rustik bir tarzda yeniden düzenlendi. İç mekanda ahşap detaylar ve sade mobilyalar tercih eden Ulusoy, evini şehir yaşamının yoğun temposundan uzak, huzurlu bir sığınak haline getirdi. Oyuncunun, dizi çekimleri dışında kalan zamanlarında sevgilisi Aslıhan Malbora ve yakın arkadaşlarıyla burada vakit geçirdiği öğrenildi.

Bahçesine taş fırın kurdu

Pizzaya olan ilgisiyle bilinen Ulusoy, evinin bahçesine özel olarak taş fırın yaptırdı. Akşam Gazetesi’nin haberine göre ünlü oyuncu, misafirlerine kendi elleriyle pizza hazırlamaktan keyif alıyor. Ulusoy’un, doğayla baş başa geçirdiği bu zamanları “en değerli molalar” olarak gördüğü belirtiliyor.

Tatlıtuğ'da benzer tercih yapmıştı

Ulusoy’un bu yatırımı, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ’un benzer tercihini hatırlattı. Tatlıtuğ da bir süre önce ailesiyle birlikte doğayla iç içe yaşamak için kırsal bir bölgede ev sahibi olmuştu. Çağatay Ulusoy’un da aynı yönde adım atarak sade ve huzurlu bir yaşamı tercih ettiği ifade ediliyor.