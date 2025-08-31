Son Mühür/ Begüm Mol- Mehmet Tan, rol aldığı dizi setinde kamera arkasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görsellerde setin hazırlık aşamaları, çekim öncesi atmosfer ve Tan’ın rol için hazırlandığı anlar yer aldı. Takipçileri tarafından kısa sürede fark edilen detay ise oyuncunun Kıvanç Tatlıtuğ’a neredeyse birebir benzerliği oldu.

Benzerlik sosyal medyada gündem oldu

Tan’ın paylaşımları kısa sürede binlerce kez görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, “İkiz gibiler”, “Tatlıtuğ’un kopyası”, “Hangisinin dublör hangisinin oyuncu olduğu belli değil” yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi. Özellikle Tatlıtuğ hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler, kısa süre içerisinde gündeme taşındı.

Dublörlük mesleğinin görünmeyen yüzü

Dizi ve sinema sektöründe önemli bir role sahip olan dublörlük, genellikle aksiyon ve riskli sahnelerde öne çıkıyor. Mehmet Tan da bu sahnelerde Kıvanç Tatlıtuğ’un yerine geçerek görev yapıyor. Ancak bu kez dikkatleri çeken yalnızca tehlikeli sahnelerdeki performansı değil, Tatlıtuğ’a olan dikkat çekici benzerliği oldu.