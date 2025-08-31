Son Mühür- Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin rol aldığı dizide her karakterin ayrı bir fenomen haline geldiği biliniyor. Bu karakterler arasında en çok iz bırakanlardan biri de, sert tavırları ve güçlü duruşuyla “Beton Ayşe” olmuştu.

Çatalca’da yeni hayat

Ekranlardan çekildikten sonra sakin bir hayatı tercih eden Tulun, yaşamını İstanbul’un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan oyuncu, 2010 yılında Yasin Şerif Tulun ile evlendi ve çiftin bir kız çocuğu oldu.

Hayvan Cast ajansı

Oyunculuk kariyerine ara veren Hayfa Safi Tulun, hayvanlara olan ilgisini yeni işine taşıdı. Bir hayvan cast ajansı kuran Tulun, sektörde farklı bir alanda yoluna devam ediyor. Oyunculuk dışında da mutluluğu bulan Tulun, “uygun bir proje olursa ekrana dönmeyi düşünebileceğini” dile getiriyor.

Setlerden uzaklaşmasının nedeni

Tulun, geçmişte setlerden uzaklaşmasının ardındaki nedeni ise hayvan hakları üzerinden açıklamıştı. Habertürk’e yaptığı açıklamada yaşadığı kırılma anını şu sözlerle anlatmıştı:

“Setlerde yaşanan bazı olaylar beni derinden etkiledi. Özellikle bir dizi setinde sahne gereği hareketsiz durması gereken bir köpeğe yanlış koşullarda anestezik ilaç verildiğini ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini duyduğumda büyük bir kırılma yaşadım. Bu olay, benim için bir dönüm noktası oldu ve sektörde hayvanların haklarını koruyacak bir oluşum kurma fikrini doğurdu.”

Ekrana dönece mi?

Her ne kadar şimdilerde farklı bir kariyer yolunda olsa da Tulun, uygun bir projeyle ekranlara dönebileceğini belirtiyor. “Beton Ayşe” karakteriyle bir döneme damgasını vuran oyuncunun yeni hayatı, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.