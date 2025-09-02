Son Mühür- Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı Aile dizisi, bu kez ekran başarısından çok perde arkasındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. Dizide Aslan karakterine hayat veren Tatlıtuğ’un bazı sahnelerde dublör kullandığı ortaya çıktı.

Bölüm başına 1 milyon TL alıyordu

Tatlıtuğ’un diziden bölüm başına 1 milyon TL kazandığı bilinirken, paylaşılan görüntülerde bir sahneyi dublör Mehmet Tan’ın çektiği anlaşıldı. Bu detay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve “Basit sahnelerde bile dublör mü kullanılıyor?” yorumlarına yol açtı.

Sosyal medyada eleştiriler

Kısa sürede gündem olan sahne, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, “Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Dublör işinden oldu

Söz konusu sahneyi sosyal medya hesabında paylaşan dublör Mehmet Tan, ardından işten çıkarıldığını duyurdu. Tan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi.”

Tartışma büyüyor

Yaşanan gelişmeler, dizi oyuncuları ile dublörler arasındaki çalışma koşullarını yeniden gündeme taşırken, izleyiciler de sosyal medyada konuyu tartışmayı sürdürüyor.