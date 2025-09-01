Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon çekimlerine başladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapım, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’den renkli kareler

Merakla beklenen dizinin ikinci sezon çekimleri özel bir tanıtımla başladı. Başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, klaketle kamera karşısına geçerek yeni sezonu duyurdu. Paylaşılan fotoğraflar ve videolar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu, hayranların ilgisi yoğun oldu.

Yeni sezonda güçlü çatışmalar

İlk sezonuyla seyirciyi ekrana kilitleyen Eşref Rüya, ikinci sezonunda daha sert sınavlar, bitmemiş hesaplar ve çarpıcı gelişmelerle ekrana dönüyor. Eşref ve Nisan’ın yarım kalan hikâyesi, yeni düşmanlarla ve beklenmedik ittifaklarla daha da karmaşık bir hal alacak.

Aşk, intikam ve hayatta kalma mücadelesi

Yeni sezonda Eşref’in cezaevinde verdiği mücadele, dış dünyadaki intikam ve hesaplaşmalarla birleşecek. Nisan’ın şöhret yolculuğu ise karanlık sırlarla gölgelenecek. İkilinin yeniden kesişen yolları, aşk ve hayatta kalma mücadelesini izleyicilere daha güçlü duygularla yansıtacak.

Yeni karakterler sürükleyiciliği artıracak

Yapımını Tims&B’in üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı dizinin ikinci sezonunda hikâyeye yeni karakterler de dahil olacak. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar’ın üstlendiği dizide yeni karakterlerin katılımıyla çatışmalar daha da derinleşecek.

Eşref Rüya yakında Kanal D’de

Aşkın, ihanetin, karanlık ilişkilerin ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği hikâyesiyle Eşref Rüya, yeni sezonuyla yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.