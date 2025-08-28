Son Mühür/ Begüm Mol - Bornova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 8 kitaplık, 9 bini aşkın üye ve 26 binden fazla kitapla Bornovalılara ücretsiz hizmet sunuyor. Her gün 100’ün üzerinde ziyaretçi, kitaplıklardan yararlanıyor. Üyeler, 3 kitabı 15 gün süreyle ücretsiz ödünç alabiliyor.

Kolay üyelik ve ücretsiz kitap ödünç alma

Kitaplıklara üye olmak için yalnızca kimlik ile başvuru yapmak ve üye formunu doldurmak yeterli. 18 yaş altı vatandaşların üyeliği ise velileri aracılığıyla gerçekleşiyor. Kitap ödünç süresi dolduğunda, süre uzatma işlemleri 0232 999 29 29 - 2233 numaralı telefon üzerinden yapılabiliyor.

Başkan Eşki: “Her mahalle kitap kokusuyla buluşacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kitaplıkların önemine vurgu yaparak, “Kitaplıklarımız yalnızca kitap ödünç verilen yerler değil, aynı zamanda kültürle buluşma noktalarıdır. Amacımız, Bornova’da her mahalleyi kitap kokusuyla buluşturmak” dedi.

Bornova belediyesi kitaplıkları

Atatürk Kitaplığı Çamdibi Kitaplığı Naldöken Kitaplığı Altındağ Hasan Ali Yücel Cumhuriyet Kitaplığı Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri Kitaplığı Kayadibi Cumhuriyet Kitaplığı Karaçam Cumhuriyet Kitaplığı Doğanlar Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı