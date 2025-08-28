Son Mühür/ Beste Temel- Manş Denizi'ni solo geçerek tarihi bir başarıya imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, rotasını şimdi de Cebelitarık Boğazı'na çevirdi. Genç sporcu, bu yeni hedefiyle dünya çapında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Cebelitarık Boğazı'nda dünya rekoru hedefi

İzmir'in 22 yaşındaki gururu Tuna Tunca, 1-9 Eylül 2025 tarihleri arasında, hava koşullarının en uygun olduğu ilk fırsatta Cebelitarık Boğazı'nı geçmek için geri sayıma başladı. Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran 14 kilometrelik bu zorlu parkuru başarıyla tamamlaması halinde Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk otizmli yüzücü olarak dünya tarihine adını yazdıracak. Haziran ayında Manş Denizi'nin 34 kilometrelik parkurunu 13 saat 26 dakikada tamamlayarak bu alanda ilk otizmli Türk sporcu olan Tuna, şimdi de "Okyanus Yedilisi" serisinin ikinci etabını geride bırakmayı amaçlıyor. 14 derecelik soğuk su ve güçlü akıntılarla mücadele ederek gösterdiği olağanüstü performansla Tuna, tüm dünyada ilham veren bir figür haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tam destek

Cebelitarık geçişi öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, Tuna Tunca ile bir araya geldi. Alptekin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın spora ve sporculara olan desteğinin aralıksız devam edeceğini belirtti. "Tuna Tunca gibi yetenekli sporcularımıza sahip çıkmaya, kulübümüzü ve ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diyerek kulübün kararlılığını vurguladı. Bu destek, Tunca'nın başarı yolculuğunda önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Bir sporcudan çok daha fazlası: Farkındalık elçisi

Tuna'nın annesi Gül Nur Tunca, oğlunun hikâyesinin yalnızca bir spor başarısı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir farkındalık elçiliği taşıdığını dile getirdi. "Tuna, 3 yaşından beri farklı ve özel bir birey olarak büyük mücadeleler verdi. Manş Denizi'ni geçerek tüm dünyaya bir mesaj gönderdi. Şimdi de Cebelitarık için kulaç atacak" dedi. Bu başarıların ardında azim, kararlılık ve sıkı çalışmanın yattığını vurgulayan anne Tunca, "Biz ailesi olarak onun yolunu açtık, o da kulaçlarıyla tüm dünyaya kapılarını aralıyor" ifadelerini kullandı.

Antrenör Mert Onaran ise Tuna'nın bu zorlu parkura en iyi şekilde hazırlandığını söyledi. Karaburun ve Urla açıklarında günde 20 kilometreyi bulan yoğun antrenmanlarla genç sporcuyu fiziksel ve zihinsel olarak hazırladıklarını belirten Onaran, Tuna'nın Manş geçişinde sergilediği olağanüstü performansa dikkat çekti ve Cebelitarık için tamamen hazır olduklarını ifade etti. Tunca'nın Cebelitarık Boğazı'nda sergileyeceği performans, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor.