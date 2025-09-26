Kışlık sebzede liderlik İzmir’de: Yerli fideler üreticiyi güçlendiriyor!

Türkiye'nin kışlık sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan İzmir, üreticilere verilen desteklerle bu alandaki liderliğini pekiştiriyor. Kentte yıllık yaklaşık 325 bin ton kışlık sebze üretilirken, 15 farklı ürün çeşidinde üretim gerçekleştiriliyor. Brokoli, kereviz, enginar ve ıspanakta birinci sırada olan İzmir, karnabahar ve pırasada ikinci, kırmızı pancar ve marulda ise üçüncü sırada bulunuyor. Bu özellikleriyle kent, "kışlık sebze üretim merkezi" olarak tanımlanıyor.

Yerli fide desteği ile üreticilere destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de çiftçilere yönelik çeşitli projelerle üretimi teşvik ediyor. Bu kapsamda geliştirilen projede, uzun raf ömrüne sahip yerli sebze fideleri üreticilerle buluşturuluyor.

Brokoli için “Naxos”, karnabahar için “Erton” ve marul için “Presidental” çeşitleri, Torbalı, Ödemiş, Tire, Foça, Bergama, Menemen ve Urla ilçelerinde toplam 61 üreticiye yüzde 50 hibeli olarak dağıtıldı. Proje kapsamında 875 bin 100 fide üreticilere ulaştırıldı.

Gelir artışı ve pazar sorunlarının çözümü

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir’in iklimi ve coğrafi yapısıyla Türkiye’nin en önemli kışlık sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Son beş yılda kışlık sebze üretim alanının yüzde 25, üretim miktarının ise yüzde 28 arttığını belirten Şahin, “Birçok ürün türünde ülke genelinde ilk sıradayız. Bazı ürünlerde ise ülke ihtiyacının neredeyse yarısını tek başımıza karşılıyoruz.” dedi.

Şahin, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteğiyle üreticilere dağıtılan fidelerin maliyetinin yüzde 50’sinin karşılandığını belirtti. Ayrıca, yerli sebze çeşitlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ve bu destekle üreticilerin daha hızlı üretim ve daha yüksek gelir elde edebileceğini söyledi.

Çiftçilerden yerli fideye yönelik memnuniyet

Torbalı’da çiftçilik yapan Önder Yan, proje kapsamında 10 bin karnabahar ve brokoli fidesi aldığını ifade ederek, fidelerin gelişiminden memnun olduğunu dile getirdi. Yan, “Yerli çeşitlerimizi çoğaltmayı umuyoruz. Gelecekte tamamen yerli çeşitlere geçebiliriz.” dedi.

Ailesiyle birlikte 90 dönümlük alanda üretim yapan Aykut Şınığ ise yerli brokoli fidelerinin bakımını sürdürdüklerini ve beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Şınığ, “Ektiğimiz fidelerden iyi verim almayı umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.