Sezin Akbaşoğulları, tiyatro kökenli kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle genişleten başarılı bir oyuncu. Dramatik rollerdeki performansıyla dikkat çeken sanatçının Kıskanmak'taki rolü ve geçmişte yer aldığı yapımlar merak konusu oldu. İşte Sezin Akbaşoğulları hakkında bilinmeyenler...

Kıskanmak dizisi Defne karakteri kim?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıskanmak dizisinde Başsavcı Defne karakterini Sezin Akbaşoğulları canlandıracak. Defne, dizide Bülent İnal'ın hayat verdiği Savcı Cihan'ın eski eşi olarak hikayeye dahil olacak. Bu ilişki dinamiği, dizinin gerilimini artırması bekleniyor.

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, kariyerine 2000'li yılların başında adım attı. Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteriyle ilk kez televizyon ekranlarına çıktı.

Kavşak adlı sinema filmindeki performansıyla 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı. Bu başarı, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Sezin Akbaşoğulları'nın oynadığı diziler

Deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol aldı. Televizyon dizileri arasında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Cesur ve Güzel, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi popüler yapımlar yer alıyor.

Dijital platformlarda da aktif olan Akbaşoğulları, Fi, 10 Bin Adım, Magarsus, Bir İhtimal Daha Var ve Aşkı Hatırla gibi internet dizilerinde boy gösterdi.

Sezin Akbaşoğulları, hem başrol hem de güçlü yardımcı karakterlerde başarılı performanslar sergileyen, Türk televizyon ve sinema dünyasının deneyimli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Kıskanmak dizisindeki Başsavcı Defne rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.