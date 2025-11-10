Son Mühür- Kıskanmak dizisinin ‘Türkan’ı Hande Doğandemir, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, mimar sevgilisi Emre İzer ile yeniden başlayan aşkında mutlu sona ulaştı.

İlişkilerine ikinci şansı vermişlerdi

Oyuncu Hande Doğandemir ve mimar Emre İzer, 2024 yılında kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Bir süre sonra yollarını ayıran ikili, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek ilişkilerine tekrar şans vermişti.

Çiftten müjdeli haber

Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Doğandemir’in parmağındaki ışıltılı tektaş, güzel haberi sosyal medyada doğrular nitelikteydi.

Tektaş pozlarına beğeni yağdı

Hande Doğandemir, evlilik teklifinin ardından verdiği tektaş pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, ünlü isimlerin ve hayranların tebrik mesajlarıyla doldu.