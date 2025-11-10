Son Mühür- Ekranların sevilen oyuncusu Cemre Baysel, hem başarıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Güzelliği ve oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Baysel’in özel hayatındaki hareketlilik ise son günlerde yeniden manşetlerde.

Baht Oyunu setinde başlayan aşk dört yıl sürdü

2021 yılında "Baht Oyunu" dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, set arkadaşlığını kısa sürede aşka dönüştürmüş, magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti. Ancak çift geçtiğimiz aylarda yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Baysel cephesinde yeni aşk iddiaları

Ayrılığın ardından uzun süre sessiz kalan Cemre Baysel, birkaç hafta önce rapçi Blok3 ile görüntülenince “Yeni bir aşk mı?” sorusu gündeme gelmişti. Bu iddialar kısa sürede yalanlanmıştı.

Cem Bölükbaşı ile romantik yemek

Gossip Pasta'nın görüntülerine göre; Baysel’in bu kez ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile romantik bir akşam yemeğinde olduğu görüldü.

Magazin kulislerinde ikilinin bir süredir yakınlaştığı, aralarında romantik bir ilişkinin başladığı yönünde iddialar dolaşıyor.

Resmi açıklama henüz gelmedi

Baysel ve Bölükbaşı cephesinden herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Gözler şimdi ikiliden yapılacak olası açıklamalara çevrildi.