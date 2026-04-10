Dizinin başrol oyuncusu Özgü Namal, kısa süre önce yeni sezon planlarının askıya alındığını kamuoyuna duyurdu. Bu gelişme, başarılı dizinin sezon sonunda final yaparak macerasını noktalayacağını işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapım şirketi tarafından kesin dille yalanlanan final iddiaları, son açıklamalarla birlikte yeniden gündeme geldi. İzleyiciler hikayenin nasıl biteceğini heyecanla bekliyor.

Kıskanmak dizisi final mi yapıyor

Kıskanmak dizisinde son haftalarda yaşanan çarpıcı gelişmeler ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Son bölümde yaşanan tam bir yıllık zaman atlaması, hikayenin hedeflenenden daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. Oyuncu kadrosundan gelen açıklamalara göre dizinin ikinci sezon onayı şu an için belirsizliğini koruyor. Reytinglerdeki başarıya rağmen, senaryonun kitaba tam sadık kalarak ilerlemesi nedeniyle hikayenin sonuna yaklaşıldığı kulislerde konuşuluyor. Özgü Namal'ın son açıklamaları dizinin sezon sonunda kesin olarak veda edeceği ihtimalini güçlendiriyor. Kamera arkasında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Usta senarist Yılmaz Şahin'in yerine yirmi sekizinci bölümden itibaren Çağla Kızılelma geldi. Dizide Cemil karakterini oynayan Cem Uslu ise senaryo gereği hapse girerek ekipten tamamen ayrıldı.

Kıskanmak dizisi oyuncu kadrosunda kimler var

Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisi televizyon ekranlarının en geniş oyuncu kadrolarından birine sahip. Başrollerde son derece yetenekli isimler yer alıyor. Uzun bir aradan sonra setlere dönen Özgü Namal dizide Seniha Paşazade karakterine hayat veriyor. Genç yıldız Selahattin Paşalı, Nüzhet Erden rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Mehmet Günsür ise Halit Paşazade karakteriyle dizinin merkezinde dikkat çekiyor. Hafsanur Sancaktutan, Mükerrem Şen rolünü başarıyla üstlenirken, Ayda Aksel Mediha Paşazade karakteriyle tansiyonu belirliyor. Beril Pozam ise Nalan Şevket olarak hikayeye yön veriyor. Dizinin zengin kadrosunda ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Bülent İnal, Sezin Akbaşoğulları ve İştar Gökseven gibi tanınmış oyuncular bulunuyor. Her karakter entrikaların temelini oluşturuyor. Dizinin başarılı oyuncuları, sergiledikleri gerçekçi performansla seyircilerden tam not almayı sürdürüyor.