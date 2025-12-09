Kulaklıkla uyuyan kişilerin çevresel seslere karşı duyarlılığı azalıyor. Bu da yangın alarmı, hırsızlık girişimi ya da acil durum çağrıları gibi hayati uyarıların fark edilememesine yol açabiliyor. Kablolu kulaklıklarda ise gece boyunca kablonun boyna dolanma riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle bu nedenle kablolu modellerin uyku sırasında kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

Kulaklıkla uyumanın yol açtığı riskler yalnızca güvenlikle sınırlı değil. Uzmanlar, uzun süre yüksek sesle müzik dinlemenin işitme kaybına sebep olabileceğini; kulaklığın kulağa uyguladığı sürekli baskının ise kan dolaşımını bozup ciltte doku kaybına varan hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca kulak kanalında hapsolan nem, bakterilerin çoğalması için elverişli bir ortam yarattığından enfeksiyon riskini yükseltiyor. Kulaklıkların uzun süre kullanımı kulak kiri birikimini hızlandırarak tıkanıklığa neden olabiliyor ve bu durum kimi zaman doktor müdahalesi gerektirecek seviyeye ulaşabiliyor.

Uzmanlardan kritik uyarı