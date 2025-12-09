Son Mühür - Özellikle son yıllarda kulaklık takarak uyuma alışkanlığı yaygınlaşsa da uzmanlar, bu davranışın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Doktorlara göre kulaklıkla uyumak; işitme sağlığından cilt dokusuna, güvenlikten enfeksiyon riskine kadar düşünüldüğünden daha fazla zarara yol açabiliyor.
İşitme kaybına neden oluyor
Kulaklıkla uyuyan kişilerin çevresel seslere karşı duyarlılığı azalıyor. Bu da yangın alarmı, hırsızlık girişimi ya da acil durum çağrıları gibi hayati uyarıların fark edilememesine yol açabiliyor. Kablolu kulaklıklarda ise gece boyunca kablonun boyna dolanma riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle bu nedenle kablolu modellerin uyku sırasında kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
Sanılandan daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı
Kulaklıkla uyumanın yol açtığı riskler yalnızca güvenlikle sınırlı değil. Uzmanlar, uzun süre yüksek sesle müzik dinlemenin işitme kaybına sebep olabileceğini; kulaklığın kulağa uyguladığı sürekli baskının ise kan dolaşımını bozup ciltte doku kaybına varan hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca kulak kanalında hapsolan nem, bakterilerin çoğalması için elverişli bir ortam yarattığından enfeksiyon riskini yükseltiyor. Kulaklıkların uzun süre kullanımı kulak kiri birikimini hızlandırarak tıkanıklığa neden olabiliyor ve bu durum kimi zaman doktor müdahalesi gerektirecek seviyeye ulaşabiliyor.
Uzmanlardan kritik uyarı
Doktorlar, uyurken ses dinlemek isteyenlere kulaklık yerine düşük ses seviyesinde çalışan harici bir hoparlör kullanmalarını tavsiye ediyor. Bu yöntem hem kulağa baskı yapmıyor hem de çevredeki kritik uyarıların tamamen kapanmasını engelliyor. Uzmanlar ayrıca kaliteli bir uyku için düzenli bir uyku rutini oluşturmanın, akşam saatlerinde kafeinden uzak durmanın, yatak odasını serin ve karanlık tutmanın, uyku öncesi meditasyon ya da nefes egzersizleri yapmanın etkili olduğunu hatırlatıyor. Kulaklıkla uyuma alışkanlığının uzun vadede uyku kalitesini düşürüp kaygıyı artırabileceğini belirten uzmanlar, vücudun doğal biçimde uykuya dalmasına izin vermenin en sağlıklı yöntem olduğunun altını çiziyor.