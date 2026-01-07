Son Mühür - İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Ocak 2026 tarihinde üniversiteye ulaşan bildirimler üzerine yapılan incelemede, öğrenci ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ile öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital ortamda yayımlandığının belirlendiğini açıkladı.

Bu tespitin ardından üniversite bünyesinde oluşturulan komisyon aracılığıyla idari, hukuki ve teknik inceleme süreçleri başlatıldı. Siber güvenlik alanında uzman bir kuruluş ile iş birliği yapılarak üniversitenin bilişim altyapısı kapsamlı biçimde incelendi.

Kaynağın eski sistem olduğu açıklandı

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski Öğrenci Bilgi Sistemi ile bağlantılı olduğu, yayımlanan bilgilerin ise düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı bildirildi.

Halihazırda kullanılan aktif Öğrenci Bilgi Sistemi’nde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim bulunmadığı vurgulandı.

Savcılığa suç duyurusu, siteye erişim engeli talebi

Üniversite yönetimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılarak ilgili internet sitesine erişimin engellenmesinin talep edildiği belirtildi.

Elde edilen tüm bilgi ve bulguların İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerine iletildiği kaydedildi.

Operasyon yapıldı: 3 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ocak 2026 tarihinde Sakarya ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli sürecin ilgili makamlarca sürdürüldüğü bildirildi.

“Kişisel veriler kırmızı çizgimizdir”

Üniversite açıklamasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere tüm mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasının en üst düzey öncelik olarak ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin ve mezunların insan onurunu zedeleyen biçimde objeleştirilmesinin üniversitenin temel değerlerine yönelik bir saldırı olduğu ifade edilerek, kadınları hedef alan, itibarsızlaştıran veya nesneleştiren yaklaşımlara karşı sıfır tolerans ilkesi uygulandığı kaydedildi.

“Hakların takipçisi olacağız”

İzmir Ekonomi Üniversitesi, çeyrek asırlık geçmişi, 12 bin öğrencisi ve 30 bin mezunu ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu hatırlatarak, yaşanan siber saldırının sorumluluk bilincini daha da artırdığına dikkat çekti. Açıklamada, öğrencilerin ve mezunların haklarının sonuna kadar takipçisi olunacağı vurgulandı; sürece katkı sunan adli makamlar ve emniyet birimlerine teşekkür edildi.