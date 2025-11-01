Ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise güvenli seyahat açısından hayati öneme sahip olan kış lastiği uygulaması, bu yıl 1 Aralık yerine 15 Kasım’da başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

ERKEN BAŞLAMA NEDENİ: HAVA KOŞULLARI

Türkiye genelinde geçerli olacak düzenleme, özellikle hava sıcaklıklarının erken düşmesi ve yağışlı hava koşullarının artması nedeniyle erkene alındı. Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı kanunen zorunlu olacak.

DENETİMLER 15 KASIM’DA BAŞLIYOR

Uygulamanın başlamasıyla birlikte ekipler, şehir içi ve şehirler arası yollarda yoğun denetimlere çıkacak. Kış lastiği bulunmayan ticari araçlar yola devam edemeyecek ve cezai işlem uygulanacak. Ayrıca otoyollar ve şehirler arası yollarda rastgele kontrol noktaları kurulacak.