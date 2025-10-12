Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yakın bir noktada, Suriye sınırları içerisinde orta kuvvette bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Türkiye tarafında özellikle Ceylanpınar ve çevresinde hissedildi.

Sarsıntının merkezi ve büyüklüğü

AFAD verilerine göre deprem, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06:59:14'te gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü, Suriye'nin Deyrizor kenti olarak kaydedildi.

Şanlıurfa'ya yakınlık ve derinlik bilgisi

Depremin merkez üssü Suriye olmasına rağmen, Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'a sadece 93.81 kilometre mesafede bulunması nedeniyle sarsıntı, Türk topraklarında da hissedildi. Depremin koordinatları 35.9975 Kuzey enlemi ve 40.06528 Doğu boylamı olarak belirlendi. En dikkat çekici bilgi ise depremin sadece 6.05 kilometre gibi sığ bir derinlikte meydana gelmesi. Sığ depremler, büyüklükleri görece düşük olsa bile yüzeye yakınlıkları sebebiyle daha geniş bir alanda hissedilebiliyor.

Bölgede son durum ve yetkililerin açıklaması

Depremin hissedilmesinin ardından Şanlıurfa ve çevresinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığı hızla araştırıldı. İlk belirlemelere göre, Türkiye sınırları içerisinde yer alan Ceylanpınar ve komşu yerleşim yerlerinde can veya mal kaybı bildirilmedi.