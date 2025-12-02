Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında yaptığı son incelemelerde, piyasada bulunan üç farklı bal markasında taklit ve tağşiş (hileli üretim) tespit edildiğini kamuoyuna duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan listede, arıcılık ürünleri kategorisinde yer alan bu markaların, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı üretim yaptığı belirlendi ve tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla isimleri ifşa edildi.

İsimleri açıklanan markalar ve ürün detayları

Bakanlık listesinde yer alan bilgilere göre, tağşiş tespiti yapılan ürünler ve markalar şu şekilde sıralandı:

RAVZA BAL markasına ait olan ve RAVZA BAL-MUSTAFA KELEŞ firması tarafından Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üretilen Süzme Çiçek Balı ürününde taklit veya tağşiş saptaması yapıldı. Üretim tarihi 23.03.2025 olarak belirtilen bu parti, gıda güvenilirliği testlerinden geçemedi.

Bir diğer tespit ise VAHİT YILDIZ BALSU-VAHİT YILDIZ firmasına ait ECEGÜN markalı Süzme Çiçek Balı'nda yapıldı. Ankara'nın Akyurt ilçesi merkezli olan bu ürün, HST 2023 0507 parti numarası ile listede yer alarak, arıcılık ürünleri standardına uymadığı belirlendi.

Listede üçüncü sırada yer alan ürün ise ASBAL GIDA TURİZM İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait ASBAL markalı Süzme Çiçek Balı 500 G oldu. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üretimi yapılan ve B4834 parti numarası taşıyan bu üründe de taklit ve tağşiş tespit edildiği açıklandı.

Tüketici sağlığı ve gıda güvenliği vurgusu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu tür ifşaatları, gıda sektöründe haksız rekabeti önlemeyi ve en önemlisi tüketici sağlığını korumayı amaçlamaktadır. Bal gibi doğal ve değerli ürünlerde yapılan tağşiş, genellikle ürüne glikoz veya nişasta bazlı şeker gibi yabancı maddeler eklenerek yapılmakta ve bu durum hem ürünün besin değerini düşürmekte hem de tüketicinin aldatılmasına yol açmaktadır.