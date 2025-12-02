Son Mühür- Mücadelenin ardından hakem Yasin Kol’un kararları sarı-kırmızılı cephede geniş yankı uyandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.



Buruk açıklamasında, “Hakem maçın çok önüne geçti. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım’ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Gündem TFF’ye taşındı

Derbideki tartışmalar bugün de devam ederken, Galatasaray yönetiminin konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na taşıma kararı aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun bugün saat 14.00’te TFF’yi ziyaret edeceği bildirildi.

Görüşmenin ana gündemi

Gerçekleştirilecek toplantının bir numaralı başlığının, hakem Yasin Kol’un derbi boyunca verdiği kararların detaylı şekilde ele alınması olacağı ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin, özellikle faul düdüklerindeki dağılım ve oyuncu güvenliğini tehlikeye atan pozisyonlarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme sunması bekleniyor.