Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi programı kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımlarının bu yıl yapılmadığı ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda üretici birlikleri ve kooperatiflerle iş birliği içinde yürütülen projede, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda istihdamı artırmak hedefleniyordu.

Belediye, 2015-2024 yılları arasında 19 ilçede 3 bin 778 üreticiye toplam 14 bin 694 küçükbaş hayvan dağıtıldığını, doğan yavrularla birlikte bu sayının 35 bin 327’ye ulaştığını açıklamıştı.

Ancak bu yıl Menderes ve Bayındır ilçelerindeki muhtarlardan alınan bilgilere göre, geçen yıl hayvancılıkla uğraşan vatandaşların isimleri listelere işlenmiş olmasına rağmen 2024 yılı için herhangi bir dağıtım yapılmadığı öğrenildi. Bu yıl ise 2025’te de aynı durumun devam ettiği öne sürüldü. İlçelerdeki AK Parti ilçe başkanlarından alınan bilgiler de bu durumu doğruladı.

İÇMESU:DESTEĞİN DEVAMINI İSTİYORUZ

Beydağ Ziraat Odası Başkanı İçmesu, “Burası tarım ve hayvancılık kenti. İzBB’nin desteklerinin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

YAĞCI: TUNÇ SOYER ZAMANINDA DAĞITIM YAPILDI ŞİMDİ YOK

Beydağ Muhtarlar Derneği Başkanı Erkan Yağcı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Tunç Soyer zamanında küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Ama şimdi arayan soran yok devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“TAKİPTE ZORLANIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, CHP’li veteriner hekim Selçuk Karakülçe, küçükbaş hayvan dağıtımlarının bu yıl yapılmadığını doğrulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakülçe, geçmiş yıllarda verilen hayvanların takibi konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Hayvan dağıtımları şu an devam etmiyor. Koyunların verildiği üreticilerin takibini yapmakta zorlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayvan vermeye yönelik değil, hayvan bakan üreticileri destekleyen yeni projeler üzerinde çalışılıyor” dedi.

“EĞİTİMLER SÜRÜYOR, ARICILARA DESTEK DEVAM EDECEK”

Karakülçe, dağıtımlar bu yıl durdurulmuş olsa da Tarımsal Hizmetler Dairesi’nin eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü ifade ederek, “Tarım dairemizin geliştirme şubesi var, burada üreticilere yönelik eğitimler devam ediyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca arıcılara yönelik destek programlarının ise kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Küçükbaş hayvan desteğinin bu yıl yapılmaması, kırsal üreticilerde belirsizlik yarattı.