Kent genelinde süren su yönetimi sorunları kapsamında İZSU’nun planlı kesinti programı bugün de geniş bir bölgeyi kapsıyor. Uzmanların olumlu değerlendirdiği gece uygulaması, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çalışmalardan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinin çok sayıda mahallesi etkilenecek. Program dahilindeki kesintilerin gece yapılması, abonelerin günlük yaşamına yansıyan etkileri en aza indirmeyi hedefliyor.

BÖLGE-1 MAHALLELERİ

Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,

Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,

Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri

Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.

Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,

Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.

Arıza kaynaklı kesintiler gün içinde devam ediyor

Planlı uygulamanın yanı sıra gün içinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor.

Güzelbahçe’de İsale hattı arızası

Güzelbahçe’nin Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 06.00–09.30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi uygulanacak. Narlıdere Limanreis Mahallesi’ndeki 800 mm çaplı çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 19 Kasım 17.00’den 20 Kasım 08.30’a kadar bölgesel kesinti sürecek.

Kiraz’da ana boru arızası

Kiraz’ın Yeni Mahallesi’nde oluşan ana boru arızası nedeniyle 08.40–11.00 arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti planlanıyor.

Menemen’de müteahhit kaynaklı arıza

Menemen’in 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde müteahhit firma tarafından yürütülen kazı sırasında ana borunun zarar görmesi sonucu 09.04–12.05 arasında 3 saatlik su kesintisi yapılacak.

Seferihisar’da iki ayrı kesinti

Seferihisar’ın Akarca ve Tepecik mahallelerinde 09.05–11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanıyor. 1030 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle bölgenin suyu kesildi.

Aynı ilçede Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahallelerinde 08.30–11.30 saatleri arasında ana boru arızasının tamiri için su verilemiyor.

İzmir’de hem planlı kesintiler hem de ani arızalar nedeniyle su hizmetlerinde gün boyunca yoğunluk yaşanıyor. Kent genelindeki çalışmaların tamamlanmasıyla şebekeye kademeli olarak su verilmesi öngörülüyor.