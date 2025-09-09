Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde uzun süredir tartışma konusu olan kırsal mahalle kararıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Buca Belediye Meclisi yalnızca Yıldızlar Mahallesinin kırsal mahalle olarak tanınmasını istemişti. Ancak bu durum tepki çekmiş, diğer mahalleler için adaletsizlik yaratacağı eleştirileri gündeme gelmişti.

Dün gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, bu karar iptal edilerek kırsal mahalle statüsüne 29 Ekim, Zafer, Kaynaklar Merkez, Belenbaşı, Kırklar, Doğancılar ve Karaağaç Mahalleleri de eklendi. Böylece kırsal mahalle sayısı genişletildi.

TEK MAHALLEYE AYRICALIK TARTIŞMASI

Buca Belediyesi, 2021 yılında aldığı kararla bazı mahallelerin kırsal mahalle sayılmasına ilişkin süreci başlatmış, ancak 2024’te yalnızca Yıldızlar Mahallesi’ne bu statünün verilmesini uygun görmüştü. Diğer mahalleler ise sürece dahil edilmemişti. Bu karar özellikle Kaynaklar ve çevresindeki mahalle sakinleri arasında “Neden sadece bir mahalleye ayrıcalık tanınıyor?” tepkisine neden olmuştu.

KIRSAL MAHALLE NE ANLAMA GELİYOR?

Kırsal mahalle statüsü, mahalle sakinlerine bazı mali avantajlar sağlıyor. Bu statüye sahip yerlerde özellikle su, elektrik gibi kamu hizmetleri faturaları daha düşük tarifeden uygulanıyor. Ayrıca bazı vergilerde muafiyet ya da indirim söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu kararlar, sadece idari değil, doğrudan vatandaşın cebini ilgilendiren sonuçlar doğuruyor.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDE FARKLI KARAR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Buca’daki kırsal mahalle kararını gözden geçirerek sadece Yıldızlar Mahallesi’ne değil, çevredeki diğer yedi mahalleye de aynı statünün verilmesini uygun buldu.