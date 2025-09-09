Altınordu ve Bucaspor 1928, ligin ilk haftalarından itibaren kötü sonuçlar alarak puan tablosunun alt sıralarına demir attı.

Bucaspor 1928 Transfer Yasağının Kurbanı Oldu

Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı cezası alan Bucaspor 1928, dağılan kadrosunu takviye edemedi. Bu durum, sarı-lacivertli ekibin sezona sancılı başlamasına yol açtı. Ligdeki ilk 3 maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bucaspor 1928, rakip filelere 3 gol atarken kalesinde 7 gole engel olamadı.

Altınordu İskelet Kadrosunu Kaybetti

Geçmiş yıllardaki başarılı altyapı projeleriyle bilinen Altınordu da, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın takımı devretmek için yatırımcı bulamaması ve sezon öncesi takımın iskeletini oluşturan önemli oyuncularla yolların ayrılması, kırmızı-lacivertli ekibi zora soktu. Sezona kendi sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Altınordu, ardından İskenderunspor'a 4-0 ve 24Erzincanspor'a 1-0 yenildi. Üç maçta sadece 1 gol atabilen ve kalesinde 6 gol gören İzmir'in köklü temsilcisi, 19 takımlı grupta son sırada yer alıyor.