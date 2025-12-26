Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri ve Kasım-Aralık verileri ışığında şekillenen beklentiler, Ocak ayında yenilenecek kontratlar için belirleyici olacak. Piyasaların genel beklentisi, enflasyondaki baz etkisi ve aylık seyir dikkate alındığında, Ocak 2026 kira artış oranının bir önceki aya yakın veya sınırlı bir düşüş eğiliminde olacağı yönünde. Kesin oran, TÜİK'in Ocak ayı başında açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Ocak 2026 Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?

Ekonomik göstergeler ve uzman tahminlerine göre, Ocak 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için artış oranının yüzde 33 ile yüzde 35 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Aralık 2025'te bu oran yüzde 35,91 olarak kayıtlara geçmişti. Enflasyonun yıllık bazda düşüş trendini koruması durumunda, 12 aylık ortalamaların da kademeli olarak gerilemesi öngörülüyor.

Bu oran, yasal olarak uygulanabilecek "tavan" zammı ifade ediyor. Ev sahipleri, açıklanacak bu oranın üzerinde bir artış talep edemezken, tarafların karşılıklı anlaşması durumunda bu oranın altında bir artış belirlemesi mümkün. İş yeri kiraları için de aynı hesaplama yöntemi (TÜFE 12 aylık ortalama) geçerliliğini koruyor.

Hesaplama Yöntemi ve Resmi Açıklama Tarihi

Kira artış oranı, ilgili ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Örneğin, mevcut kirası 20.000 TL olan bir konut için (tahmini yüzde 35 artış oranı varsayıldığında) yeni kira bedeli 27.000 TL seviyesine ulaşıyor.

2026 Ocak ayı kira artış oranını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Hafta sonuna denk gelen ay başı nedeniyle veriler, takip eden ilk iş gününde kamuoyuyla paylaşılacak.