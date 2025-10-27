İzmir’in Kiraz ilçesinde, nadir görülen kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden 5 yaşındaki Mehmet Gökalp için bölge halkının dayanışmasını sergilediği bir destek etkinliği düzenlendi. Minik Mehmet’in yurt dışında yapılması gereken hayati ameliyatı için gerekli maddi kaynağı toplamak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak üzere, Kiraz Belediyesi’nin katkılarıyla Karaburç Cumhuriyet İlkokulu bahçesi umut pazarına dönüştü. Kurulan stantlarda yöresel ve el yapımı çeşitli ürünler, Mehmet'in sağlığına kavuşması hedefiyle satışa sunuldu.

Tedavi için Dubai yolu: Gerekli paranın yüzde 15'i toplandı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet’in babası İsmail Gökalp, çocuklarının hastalığı nedeniyle büyük bir mücadele verdiklerini ve İzmir Valiliği’nin resmi onayıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını belirtti. Gökalp, oğlunun iyileşmesi için gereken toplam miktarın yalnızca yüzde 15’lik bir kısmının bugüne kadar toplanabildiğini aktardı. Geriye kalan meblağın kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getiren baba Gökalp, "Türkiye’nin dört bir yanından ve ayrıca devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Tek isteğimiz, oğlumuz Mehmet’in yaşıtları gibi normal bir yaşama kavuşmasıdır," ifadeleriyle duyarlılık çağrısını yineledi.

Anne Rabia Gökalp: "Tekerlekli sandalye kaderimiz olmasın"

Oğlunun tekerlekli sandalyeye bağımlı bir yaşam sürmesini istemediklerini gözyaşları içinde anlatan anne Rabia Gökalp ise Mehmet’in sağlığına kavuşması için Dubai'de özel bir ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bu ameliyatın yüksek maliyeti nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten anne, "Bizim aile olarak imkanlarımız kısıtlı. Bu yüzden herkesten, gücü nispetinde yardım etmelerini bekliyoruz. Kampanyamıza destek olunması, Mehmet’in yeniden koşup oynaması anlamına gelecektir. Dualarımızla birlikte maddi yardımların da bize ulaşmasını diliyoruz," şeklinde konuştu. Gökalp ailesi, bu tür dayanışma etkinliklerinin, umutlarını canlı tutan en önemli kaynak olduğunu dile getirerek, tüm yardımseverlere şimdiden teşekkürlerini iletti. Kiraz'daki bu birliktelik, Mehmet'in iyileşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olmayı hedefliyor.