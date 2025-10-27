Kümede kalma savaşı veren ve ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor 1928, Erbaaspor deplasmanında kötü başladı. Maçın ilk yarısında kalesinde üç gol gören İzmir temsilcisi soyunma odasına 3-0 geride girdi.

Son 10 dakikada inanılmaz dönüş

Maçın son bölümüne 3-0 geride giren sarı-lacivertli ekip, 81’inci dakikada 20 yaşındaki genç futbolcu Buğra’nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi. Moral kazanan Bucaspor 1928, 90+1’inci dakikada yine Buğra’nın golüyle umutlandı ve farkı bire düşürdü.

90+3’te Burak sahneye çıktı: Skor 3-3

Tüm riskleri alan Bucaspor 1928, uzatma dakikalarının başında bir kez daha rakip kaleye yüklendi. Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde Burak’ın attığı golle mucize bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3’e getirdi.

90+9’da gelen şok: Hayaller suya düştü

Ancak maçın son anlarında dramatik bir gelişme yaşandı. Erbaaspor’dan İbrahim Konuksever 90+9’uncu dakikada attığı golle Bucaspor 1928’in umutlarını yıktı. Maç 4-3 Erbaaspor’un galibiyetiyle tamamlandı.

Bucaspor 1928 son sıradan kurtulamadı

Büyük bir mücadele göstermesine rağmen Erbaaspor deplasmanından puan çıkaramayan Bucaspor 1928, ligde 2 puanla son sırada kalmaya devam etti.

İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı İnegölspor maçında da iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kalmıştı.

Taraftar umutlu ama endişeli

Sarı-lacivertli taraftarlar, son haftalarda takımın mücadele gücünün artmasına rağmen savunmadaki bireysel hatalar nedeniyle kaybedilen puanlara tepki gösterdi.

Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta evinde oynayacağı maçta ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.