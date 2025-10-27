Kümede kalma savaşı veren ve ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor 1928, Erbaaspor deplasmanında kötü başladı. Maçın ilk yarısında kalesinde üç gol gören İzmir temsilcisi soyunma odasına 3-0 geride girdi.

Son 10 dakikada inanılmaz dönüş

Maçın son bölümüne 3-0 geride giren sarı-lacivertli ekip, 81’inci dakikada 20 yaşındaki genç futbolcu Buğra’nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi. Moral kazanan Bucaspor 1928, 90+1’inci dakikada yine Buğra’nın golüyle umutlandı ve farkı bire düşürdü.

90+3’te Burak sahneye çıktı: Skor 3-3

Tüm riskleri alan Bucaspor 1928, uzatma dakikalarının başında bir kez daha rakip kaleye yüklendi. Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde Burak’ın attığı golle mucize bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3’e getirdi.

90+9’da gelen şok: Hayaller suya düştü

Ancak maçın son anlarında dramatik bir gelişme yaşandı. Erbaaspor’dan İbrahim Konuksever 90+9’uncu dakikada attığı golle Bucaspor 1928’in umutlarını yıktı. Maç 4-3 Erbaaspor’un galibiyetiyle tamamlandı.

Bucaspor 1928 son sıradan kurtulamadı

Büyük bir mücadele göstermesine rağmen Erbaaspor deplasmanından puan çıkaramayan Bucaspor 1928, ligde 2 puanla son sırada kalmaya devam etti.

İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı İnegölspor maçında da iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kalmıştı.

Taraftar umutlu ama endişeli

Sarı-lacivertli taraftarlar, son haftalarda takımın mücadele gücünün artmasına rağmen savunmadaki bireysel hatalar nedeniyle kaybedilen puanlara tepki gösterdi.

Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta evinde oynayacağı maçta ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA