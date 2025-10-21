Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Mobilyacılar Odası’nda seçim yarışı erken başladı. Oda seçimlerinin 2026 yılının ocak ayında başlaması ve mart ayında tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte üyeler, sandık başına giderek yeni yönetimi belirleyecek. Başkanlık için iki kişi adaylığını açıkladı. Adaylardan biri olan Seyfettin Dağ sektörün içinde bulunduğu durumu sert sözlerle eleştirdi ve sorunları tek tek sıralayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“TÜM ÜYELERE ULAŞMAM ŞART”

Adaylığını erken açıklama nedenini anlatan Dağ “Mevcut yönetimdeki kişiler de bizim mobilyacı arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız da olsa ben aday olduğum için bütün üyelere ulaşmam gerekiyor. 2 bin 200’e yakın üyemiz var. 3 ay gibi kısa bir sürede hepsiyle temas kurmam şart. Erken başlamak zorundayız; sadece çıkıp ‘adayım’ demekle olmuyor. Projeleri anlatmak, yaşanan sıkıntıları dile getirmek gerekiyor” dedi.

“SANAYİ ÇÖPLÜK GİBİ, ESNAF CAN ÇEKİŞİYOR”

Dağ, mobilya sektörünün İzmir’de zor durumda olduğunu belirterek özellikle sanayi sitelerindeki sorunlara dikkat çekti:

“Esnafımızın iş yerleri içler acısı. Bir taraftan çöp sorunu, diğer taraftan hizmet veremeyen sanayi sitesi var. Yetkililer buna el atmıyor. Bu sektör burada can çekişiyor. Fuarlarımız yapılmıyor. Bir tane fuar alanımız var ama mobilya fuarı düzenlenmiyor.”

“İZMİR ÜÇÜNCÜ BÜYÜKŞEHİR AMA İHRACATTA GERİ”

Seyfettin Dağ, İzmir’in mobilya sektöründeki ihracat performansını da eleştirdi:

“Mobilya sektöründe İnegöl 1,5 milyar dolarlık ihracata koşarken, İzmir 3. büyükşehir olmasına rağmen 135 milyon TL’de kalıyor. Biz ihracatı gerçekleştiremiyoruz. Yönetimde olan kişiler bunu sağlamalı. İç ve dış pazarı araştırmamız gerekiyor.”

“KÜÇÜK ESNAF BATMA NOKTASINDA”

Dağ, ekonomik krizin küçük esnafı derinden etkilediğini vurguladı:

“Ekonomik kriz yaşanıyor. En çok etkilenen de küçük esnafımız. Önce kiralık dükkan bulamazken şimdi sanayide her yer kiralık. Esnaf zor durumda. ‘Çakıltaşı’ dediğimiz küçük esnaf en çok etkilenen kesim. Bu sorunları seçilmiş kişilerin dile getirmesi gerekiyor.”

“ÇÖP TOPLANMIYOR, YANGINLAR YAŞANIYOR”

Mobilya üretiminde ortaya çıkan atıkların tehlikeye yol açtığını belirten Dağ, ciddi uyarılarda bulundu:

“Malzeme sorunumuz var. Çöplerden dolayı sanayide çok yangın atlatan arkadaşlarımız var. Ham maddemiz odun, talaş, döşeme malzemesi… Bunların çöpleri toplanmadığında yangın çıkıyor, esnaf zarar görüyor. Milletvekilleri seçim zamanı kapımızdan ayrılmıyor ama şimdi çöpler toplanmıyor. Yangından sonra kimse gelip geçmiş olsun bile demiyor.”

“ODA GÖREVİNİ YAPMIYOR”

Dağ, mevcut yönetimi eleştirerek bu nedenle aday olduğunu belirtti:

“Oda görevini yapmıyor. Yapsa biz neden aday olalım? 26 senedir ihracat yapıyorum. İnegöl kendini kanıtladı. Bizim fuar alanımız, limanlarımız, havalimanımız var ama çalışma yok. 15-20 yıl aynı kişiler odada durmamalı.”

“SANAYİ TAŞINMALI, TOKİ SANAYİYE DE EL ATMALI”

Dağ, İzmir’deki sanayi sitelerinin artık yetersiz kaldığını, kentsel dönüşüm sürecinde yeni alanların oluşturulması gerektiğini ifade etti:

“Sanayi sitemizin buradan taşınması lazım. Hükümetin kapısında yatmamız lazım. TOKİ sadece konut yapmamalı, sanayi sitelerine de yönelmeli. Kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz ama bu konuda bir adım yok. Bu sektörün ayağa kalkması lazım. İzmir’e yakışmayan bir görüntü var.”