Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Karşıyaka, TFF 3. Lig’de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, topladığı 19 puanla zirvede yer alıyor.

Hücum hattında oldukça üretken bir performans sergileyen yeşil-kırmızılı ekip, rakip fileleri 13 kez havalandırarak ligin en golcü takımları arasında yer aldı.

Muğlaspor’dan kiralanan genç yetenek fark yarattı

Transferin son günlerinde Muğlaspor’dan kiralık olarak kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu, kısa sürede takıma adapte oldu.

Genç golcü, yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 5 karşılaşmada tam 6 kez fileleri havalandırarak takımın skor yükünü sırtladı. Bu performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Yasin, Karşıyaka’nın hücum gücüne büyük katkı sağladı.

İlk iki haftayı kaçırdı, sonrasında durdurulamadı

Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Yasin Uzunoğlu, ilk iki hafta oynanan Afyonspor ve Belediye Kütahyaspor maçlarında forma giyemedi. Ancak sonrasında çıktığı tüm maçlarda skor üretmeyi başardı.

Balıkesirspor karşısında attığı golle siftah yaptı. Alanya 1221 karşılaşmasında 2 gol birden kaydetti. Eskişehir Anadolu maçında gol bulamasa da, Çoruhlu FK ağlarını yine 2 kez sarstı.

Nazillispor karşısında da takımının tek golünü atarak serisini sürdürdü. Yasin, böylece 5 maçta 6 gole ulaşarak istikrarlı bir performans grafiği çizdi.

Karşıyaka yönetimi Yasin’in bonservisi için devrede

Sergilediği performansla göz dolduran Yasin Uzunoğlu için Karşıyaka Futbol Şube Yönetimi’nin harekete geçtiği öğrenildi.

Muğlaspor’dan kiralık olarak transfer edilen 23 yaşındaki golcü için yönetimin ara transfer döneminde bonservisini almak adına resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Muğlaspor’un yatırım değeri yüksek oyuncusu

Muğlaspor’un, Yasin Uzunoğlu’nun bonservisini geçen sezon Bornova 1877’den 2,5 milyon TL karşılığında aldığı öğrenildi.

Genç oyuncunun yükselen grafiği, hem Karşıyaka’nın hedeflerini güçlendiriyor hem de Muğlaspor için önemli bir gelir fırsatı doğuruyor.